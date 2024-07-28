Медальний залік Олімпійських ігор у Парижі: розіграно 13 комплектів медалей

Австралія, Китай та США лідирують у медальному заліку. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

У Парижі пройшов перший змагальний день Олімпійських ігор. Саме 27 липня розігрувались перші комплекти нагород.

За підсумками першого дня визначились лідери загального заліку, повідомив портал Новини.LIVE.

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Медальний залік Олімпійських ігор в Парижі

В перший день в Парижі були розіграні комплекти медалей у фехтуванні, дзюдо, регбі-7, кульовій стрільбі, плаванні та стрибках у воду. Всього було розіграно 13 комплектів нагород.

Українці претендували на медалі у п’яти видах спорту, але в жодному виді дуже близько не підібрались до п'єдесталу.

Сьоме місце Вікторії Кесарь та Анни Письменської у фіналі синхронних стрибків із триметрового трампліна стало найкращим результатом збірної України в перший день.

Також були близько до медалей фехтувальниці на шпагах Влада Харькова та Олена Кривицька — вони дійшли до чвертьфіналу.

Якщо брати боротьбу за загальний залік, то Австралія і США виграли по п’ять медалей та розмістились в топ-3. Розділяє ці команди Китай, де три медалі, але дві золоті.

Медальний залік:

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