Медальний залік Олімпійських ігор у Парижі: розіграно 13 комплектів медалей

Медальний залік Олімпійських ігор-2024 — визначились лідери
У Парижі пройшов перший змагальний день Олімпійських ігор. Саме 27 липня розігрувались перші комплекти нагород.
За підсумками першого дня визначились лідери загального заліку, повідомив портал Новини.LIVE.
Медальний залік Олімпійських ігор в Парижі
В перший день в Парижі були розіграні комплекти медалей у фехтуванні, дзюдо, регбі-7, кульовій стрільбі, плаванні та стрибках у воду. Всього було розіграно 13 комплектів нагород.
Українці претендували на медалі у п’яти видах спорту, але в жодному виді дуже близько не підібрались до п'єдесталу.
Сьоме місце Вікторії Кесарь та Анни Письменської у фіналі синхронних стрибків із триметрового трампліна стало найкращим результатом збірної України в перший день.
Також були близько до медалей фехтувальниці на шпагах Влада Харькова та Олена Кривицька — вони дійшли до чвертьфіналу.
Якщо брати боротьбу за загальний залік, то Австралія і США виграли по п’ять медалей та розмістились в топ-3. Розділяє ці команди Китай, де три медалі, але дві золоті.
Медальний залік:
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