Костевич побила рекорд України за кількістю проведених Олімпіад

Українська чемпіонка Олена Костевич. Фото: НОК України

На Олімпійських іграх у Парижі пройшла кваліфікація зі стрільби із пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Україна була представлена легендарною олімпійською чемпіонкою 2004 року в Афінах.

На цьому турнірі Костевич стала рекордсменкою України, повідомив портал Новини.LIVE.

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Костевич на шостій Олімпіаді

У стартовий день Олімпіади уродженка Чернігова не змогла пройти кваліфікацію.

Українка із шести серій пострілів вибила лише 572 бали та не змогла потрапити у вісімку кращих, які проходять у фінал.

Зазначимо, що Костевич вперше за три Олімпіади не змогла вийти у фінал дисципліни.

На Олімпійських іграх в Парижі Костевич також виступить у швидкострільності на 25 метрів. Ця кваліфікація відбудеться 2 серпня.

Також на турнірі Костевич стала першою в історії українською спортсменкою, яка виступила на шести Олімпійських іграх.

За свою кар’єру Костевич виграла золоту медаль в Афінах-2004, дві бронзи в Лондоні-2012 та ще одне третє місце в Токіо-2020.

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