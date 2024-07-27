Костевич побила рекорд України за кількістю проведених Олімпіад

На Олімпійських іграх-2024 Костевич стала рекордсменкою, але не пройшла у фінал
На Олімпійських іграх у Парижі пройшла кваліфікація зі стрільби із пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Україна була представлена легендарною олімпійською чемпіонкою 2004 року в Афінах.
На цьому турнірі Костевич стала рекордсменкою України, повідомив портал Новини.LIVE.
Костевич на шостій Олімпіаді
У стартовий день Олімпіади уродженка Чернігова не змогла пройти кваліфікацію.
Українка із шести серій пострілів вибила лише 572 бали та не змогла потрапити у вісімку кращих, які проходять у фінал.
Зазначимо, що Костевич вперше за три Олімпіади не змогла вийти у фінал дисципліни.
На Олімпійських іграх в Парижі Костевич також виступить у швидкострільності на 25 метрів. Ця кваліфікація відбудеться 2 серпня.
Також на турнірі Костевич стала першою в історії українською спортсменкою, яка виступила на шести Олімпійських іграх.
За свою кар’єру Костевич виграла золоту медаль в Афінах-2004, дві бронзи в Лондоні-2012 та ще одне третє місце в Токіо-2020.
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