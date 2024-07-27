Збірна України з футболу здивувала Марокко на Олімпійських іграх

Дмитро Криськів та Максим Брагару святкують гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

У рамках групового етапу футбольного олімпійського турніру збірна України зіграла проти Марокко. Вболівальники команди суперника освистували підопічних Руслана Ротаня весь матч, і це позитивно позначилося на діях "синьо-жовтих".

Збірна України діяла на полі спортивно агресивно, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Руслан Ротань залишив у запасі Максима Таловєрова, який заробив у матчі з Іраком (1:2) пенальті у свої ворота. Марокканці бадьоро розпочали поєдинок, але українці витримали стартовий натиск та повели у рахунку.

Українські гравці перед матчем Фото: instagram.com/uafukraine/

Як "синьо-жовті" здивували суперника

Україна — Марокко — 2:1 (1:0)

Гол: Криськів, 22; Краснопір, 90+8 — Рахімі, 60.

Вилучення: Салюк, 60 (Україна) — фол останньої надії.

Україна: Фесюн — Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк (Сич, 74) — Криськів (Таловєров, 61), Рубчинський, Михайленко (Федор, 78) — Хлань, Сікан (капітан) (Краснопір, 61), Брагару (Очеретько, 61).

Тренер: Руслан Ротань.

Марокко: Ель-Каджоуї — Хакімі (капітан), Ель-Аззузі (Ахомаш, 87), Букамір, Ель-Уахді — Річардсон, Таргаллін, Ель-Ханнусс — Бен Сегір (Хакаш, 87), Рахімі (Мехді, 87), Еззал.

Тренер: Тарік Сектьюї.

Команда Руслана Ротаня провела швидку атаку на 22 хвилині першого тайму. Мартинюк довгою передачею "розрізав" оборону суперника. Брагару обіграв Аззузі на лівому фланзі та прострілив під удар Криськіву, 1:0!

Забитий гол не був лише випадковим епізодом біля воріт досвідченого 35-річного Ель-Каджоуї. На 31-й хвилині Брагару з лівого флангу навісив на протилежний кут чужої воротарської, де Хлань найвище вистрибнув і завдав удару головою. Марокканський воротар врятував свою команду. Також на момент упустили Батагов і Сікан.

Фесюн рятує ворота збірної України після удару Рахімі. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Але збірна Марокко притиснула команду Ротаня до воріт Фесюна на початку другого тайму. Суперник використав високий пресинг, проводив одну атаку за іншою. Українці оборонялися щосили, але по воротах Фесюна слідував удар за ударом. Більшість із них виявлялися неточними.

Драма на полі розгорнулася на 60 хвилині. Марокканці провели чергову атаку. Салюк збив суперника, який вирвався віч-на-віч з голкіпером. Суддя спочатку призначив пенальті, а після перегляду епізоду ще й вилучив українського захисника з поля. Рахімі переграв Фесюна й забив свій третій гол на турнірі, 1:1!

Ротань зробив потрійну заміну, і українська команда почала не лише оборонятися, а й контратакувати. У збірної Марокко було більше небезпечних моментів, але матч завершився результативною нічиєю. "Синьо-жовті" набрали перші три очки на Олімпіаді-2024 та зберігають високі шанси на вихід у плей-офф. На останній хвилині матчу комбінація Рубчинський — Федір — Краснопір завершилася голом у ворота Марокко. Рефері після перегляду епізоду зарахував м'яч, 2:1!

У паралельному матчі збірна Аргентини обіграла Ірак (3:1).

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