Сборная Украины по футболу удивила Марокко на Олимпийских играх

Дмитрий Крыськив и Максим Брагару празднуют гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

В рамках группового этапа футбольного олимпийского турнира сборная Украины сыграла против Марокко. Болельщики команды соперника освистывали подопечных Руслана Ротаня весь матч, и это положительно сказалось на действиях "сине-желтых".

Сборная Украины действовала на поле по-спортивному агрессивно, сообщает портал Новини.LIVE.

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Руслан Ротань оставил в запасе Максима Таловерова, который заработал в матче с Ираком (1:2) пенальти в свои ворота. Марокканцы бодро начали поединок, но украинцы выдержали стартовый натиск и повели в счете.

Украинские игроки перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Как "сине-желтые" удивили соперника

Украина — Марокко — 2:1 (1:0)

Гол: Крыськив, 22; Краснопир, 90+8 — Рахими, 60.

Удаление: Салюк, 60 (Украина) — фол последней надежды.

Украина: Фесюн — Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк (Сыч, 74) — Крыськив (Таловеров, 61), Рубчинский, Михайленко (Федор, 78) — Хлань, Сикан (капитан) (Краснопир, 61), Брагару (Очеретько, 61).

Тренер: Руслан Ротань.

Марокко: Эль-Каджоуи — Хакими (капитан), Эль-Аззузи (Ахомаш, 87), Букамир, Эль-Уахди — Ричардсон, Таргаллин, Эль-Ханнусс — Бен Сегир (Хакаш, 87), Рахими (Мехди, 87), Эззалзули.

Тренер: Тарик Сектьюи.

Команда Руслана Ротаня провела быструю атаку на 22-й минуте первого тайма. Мартынюк длинной передачей "разрезал" оборону соперника. Брагару обыграл Аззузи на левом фланге и прострелил под удар Крыськиву, 1:0!

Забитый гол не был лишь случайным эпизодом у ворот опытного 35-летнего Эль-Каджоуи. На 31-й минуте Брагару с левого фланга навесил на противоположный угол чужой вратарской, где Хлань выше всех выпрыгнул и нанес удар головой. Марокканский вратарь спас свою команду. Также по моменту упустили Батагов и Сикан.

Фесюн спасает ворота сборной Украины после удара Рахими. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Но сборная Марокко прижала команду Ротаня к воротам Фесюна в начале второго тайма. Соперник использовал высокий прессинг, проводил одну атаку за другой. Украинцы оборонялись изо всех сил, но по воротам Фесюна следовал удар за ударом. Большинство из них оказывались неточными.

Драма на поле развернулась на 60-й минуте. Марокканцы провели очередную атаку. Салюк сбил соперника, который вырвался один на один с голкипером. Судья сначала назначил пенальти, а после пересмотра эпизода еще и удалил украинского защитника с поля. Рахими Обыграл Фесюна и забил свой третий гол на турнире, 1:1!

Ротань сделал тройную замену, и украинская команда начала не только обороняться, но и контратаковать. У сборной Марокко было больше опасных моментов, но матч завершился результативной ничьей. "Сине-желтые" набрали первые три очка на Олимпиаде-2024 и сохраняют высокие шансы на выход в плей-офф. На последней минуте матча комбинация Рубчинский — Федор — Краснопир завершилась голом в ворота Марокко. Рефери после просмотра эпизода засчитал мяч, 2:1!

В параллельном матче сборная Аргентины обыграла Ирак (3:1).

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