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В Усика назвали гонорар за третий бой с Джошуа

27 июля 2024 13:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Усик готов к третьему бою с Джошуа за сотни миллионов долларов
Украинский чемпион мира Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик 21 декабря проведет реванш против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии. В случае победы украинец будет готов драться с Энтони Джошуа.

При этом организаторам третьего боя с Джошуа придется раскошелиться. Об этом в интервью YouTube-каналу Boxing King Media сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

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Красюк заявил, что организовать третий бой будет сложно, так как боксеры находятся на разных уровнях. Он отметил, что, когда Усик приехал в Великобританию на первый бой, он был неизвестным, а Джошуа — звездой. Однако после двух боев Джошуа изменился, научился падать и подниматься.

"Третий бой будет трудно устроить, ведь боксеры сейчас на разных уровнях", — сказал Красюк.

Промоутер добавил, что если им предложат большие деньги, они согласятся на третий бой. Он привел пример, что за два миллиарда долларов они бы согласились, но затем скорректировал сумму до 200 миллионов долларов, посчитав ее более реалистичной.

"Остановлюсь на 200 млн долларов, эту цифру легче осознать", — сказал Красюк.

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