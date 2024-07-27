Усик готовий до третього бою з Джошуа за сотні мільйонів доларів

Український чемпіон світу Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик 21 грудня проведе реванш проти Тайсона Ф'юрі у Саудівській Аравії. У разі перемоги українець буде готовий битися з Ентоні Джошуа.

При цьому організаторам третього бою з Джошуа доведеться розщедритися. Про це в інтерв'ю YouTube каналу Boxing King Media повідомив промоутер українця Олександр Красюк.

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Красюк заявив, що організувати третій бій буде складно, оскільки боксери перебувають на різних рівнях. Він зазначив, що коли Усик приїхав до Великобританії на перший бій, він був невідомим, а Джошуа — зіркою. Однак після двох боїв Джошуа змінився, навчився падати та підніматися.

"Третій бій буде складно влаштувати, адже боксери зараз на різних рівнях", — сказав Красюк.

Промоутер додав, що, якщо їм запропонують великі гроші, вони погодяться на третій бій. Він навів приклад, що за два мільярди доларів вони погодилися б, але потім скоригував суму до 200 мільйонів доларів, вважаючи її більш реалістичною.

"Зупинюся на 200 млн доларів, цю цифру легше усвідомити", — сказав Красюк.

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