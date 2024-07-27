Костевич побил рекорд Украины по количеству проведенных Олимпиад

На Олимпийских играх-2024 Костевич стала рекордсменкой, но не прошла в финал
На Олимпийских играх в Париже прошла квалификация по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Украина была представлена легендарной олимпийской чемпионкой 2004 года в Афинах.
На этом турнире Костевич стала рекордсменкой Украины, сообщил портал Новини.LIVE.
Костевич на шестой Олимпиаде
В стартовый день Олимпиады уроженка Чернигова не смогла пройти квалификацию.
Украинка из шести серий выстрелов выбила всего 572 балла и не смогла попасть в восьмерку лучших, которые проходят в финал.
Отметим, что Костевич впервые за три Олимпиады не смогла выйти в финал дисциплины.
На Олимпийских играх в Париже Костевич также выступит в скорострельности на 25 метров. Эта квалификация пройдет 2 августа.
Также на турнире Костевич стала первой в истории украинской спортсменкой, выступившей на шести Олимпийских играх.
За свою карьеру Костевич выиграла золотую медаль в Афинах-2004, две бронзы в Лондоне-2012 и еще третье место в Токио-2020.
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