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На Олимпийских играх-2024 Костевич стала рекордсменкой, но не прошла в финал

27 июля 2024 20:44
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Костевич побил рекорд Украины по количеству проведенных Олимпиад
Украинская чемпионка Елена Костевич. Фото: НОК Украины
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже прошла квалификация по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Украина была представлена легендарной олимпийской чемпионкой 2004 года в Афинах.

На этом турнире Костевич стала рекордсменкой Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

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Елена Костевич
Елена Костевич. Фото: AP Photos

Костевич на шестой Олимпиаде

В стартовый день Олимпиады уроженка Чернигова не смогла пройти квалификацию.

Украинка из шести серий выстрелов выбила всего 572 балла и не смогла попасть в восьмерку лучших, которые проходят в финал.

Отметим, что Костевич впервые за три Олимпиады не смогла выйти в финал дисциплины.

На Олимпийских играх в Париже Костевич также выступит в скорострельности на 25 метров. Эта квалификация пройдет 2 августа.

Также на турнире Костевич стала первой в истории украинской спортсменкой, выступившей на шести Олимпийских играх.

За свою карьеру Костевич выиграла золотую медаль в Афинах-2004, две бронзы в Лондоне-2012 и еще третье место в Токио-2020.

Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец. 

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