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Ротань высказался об исторической победе Украины в матче с пенальти и удалением

27 июля 2024 21:57
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Комментарий Руслана Ротаня после победы Украины над Марокко на Олимпийских играх
Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Во втором туре группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Украины победила Марокко (2:1). Сине-желтые вырвали победу на восьмой добавленной минуте, играя в меньшинстве.

После игры главный тренер сборной Украины Руслан Ротань в эфире "Суспільне Спорт" прокомментировал результат матча.

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Удаление Владимира Салюка в матче Украина — Марокко. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Ротань отметил, что команда билась, несмотря на удаление

Ротань остался доволен командой и после матча высказался о важности настроя игроков, которые в меньшинстве боролись и получили результат.

Специалист отметил необходимость сосредоточиться на последнем матче и не обращать внимание, что это будет Аргентина, поскольку победа над Марокко показала, что можно обыграть любого.

"Теперь — восстановление, потому что тяжело играть через два дня на третий. Это важно, и с нетерпением ждем встречи с Аргентиной. Это будет наш маленький финал. Но если будем играть так, как в первом тайме из Марокко, то можно действовать с позиции силы", — сказал Ротань.

Наставник отметил, что во втором тайме его подопечные потратили много сил, играя в меньшинстве, но заслужили победу для Украины и воинов.

Относительно удаления Салюка Ротань отметил, что на судейство не стоит обращать внимание, поскольку еще в матче с Ираком стало понятно как судят на Олимпиаде.

Украина U-23 сыграет решающий матч в группе против Аргентины. Пока команда Ротаня имеет три балла и идет на третьем месте.

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