Коментар Руслана Ротаня після перемоги України над Марокко на Олімпійських іграх

Головний тренер збірної України Руслан Ротань. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

У другому турі групового етапу олімпійського футбольного турніру збірна України перемогла Марокко (2:1). Синьо-жовті вирвали перемогу на восьмій доданій хвилині, граючи в меншості.

Після гри підсумок матчу прокоментував головний тренер збірної України Руслан Ротань, повідомили в ефірі "Суспільне Спорт".

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Ротань відзначив, що команда билася попри видалення

Ротань залишився задоволений командою та після матчу висловився про важливість налаштування гравців, які у меншості боролися та здобули результат.

Фахівець наголосив на необхідності зосередитися на останньому матчі та не звертати увагу, що це буде Аргентина, оскільки перемога над Марокко показала, що можна обіграти будь-кого.

"Тепер — відновлення, бо важко через два дні на третій грати. Це важливо, і з нетерпінням чекаємо на зустріч з Аргентиною. Це буде наш маленький фінал. Але якщо гратимемо так, як у першому таймі з Марокко, то можна діяти з позиції сили", — сказав Ротань.

Наставник зазначив, що у другому таймі його підопічні витратили багато сил, граючи у меншості, але заслужили на перемогу для України та для воїнів.

Стосовно вилучення Салюка Ротань відзначив, що на суддівство не варто зважати, оскільки ще в матчі з Іраком стало зрозуміло як судять на Олімпіаді.

Зазначимо, що Україна U-23 зіграє вирішальний матч в групі проти Аргентини. Наразі команда Ротаня має три бали та йде на третьому місці.

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