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Тренер Кривбаса пояснив, коли перестав спілкуватися із родичами з Росії

28 липня 2024 16:04
Валерій Ковалевич - Редактор
Вернидуб порівняв поведінку Тимощука та Ракицького під час війни в Україні
Юрій Вернидуб під час тренування. Фото: instagram.com/fckryvbas/
Валерій Ковалевич - Редактор

Наставник української футбольної команди "Кривбас" Юрій Вернидуб поділився враженнями про те, як змінилися його колишні друзі та родичі у Росії за декілька останніх років. Головний тренер однієї з найкращих команд УПЛ поділився враженнями про поведінку Анатолія Тимощука та Ярослава Ракицького.

Родичка Вернидуба намагалася його переконати, що прихід росіян стане благом для України, повідомляє The Guardian.

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Юрій Вернидуб після початку повномасштабного вторгнення росіян став на захист України зі зброєю у руках. Лише за декілька місяців він повернувся до "Кривбасу" і продовжив тренерську кар'єру. При цьому він заявив, що якщо виникне необхідність, то і він сам, і гравці команди з Кривого Рогу приєднаються до армії.

Юрій Вернидуб
Юрій Вернидуб в "Кривбасі". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Що Вернидуб думає про Тимощука та Ракицького

Тренер "Кривбасу" не вважає Анатолія Тимощука ні українцем, ні просто чоловіком. Вернидуб не розуміє, як колишній капітан національної команди міг зробити вибір на користь того, щоб залишитися в Росії та мовчати щодо подій, що відбуваються в Україні.

"Інша справа Ярослав Ракицький. Він був досить порядним, щоб піти із "Зеніту" відразу після вторгнення Росії", — заявив Вернидуб.

Тренер "Кривбасу" і сам грав за "Зеніт" із Санкт-Петербурга з 1997 по 2000 роки. Але зараз він не спілкується ні з ким із колишніх партнерів по команді, окрім інших українців. Один із них, Роман Максимюк, служить в армії.

Також Вернидуб розповів, що має родичів у Росії, які не засудили напад на Україну. Тренер перестав із ними спілкуватися тому, що вони не хочуть чути правду про дії російської армії.

"У мене є двоюрідна сестра в Санкт-Петербурзі, і вона намагалася переконати мене, що наше життя стане кращим після того, як Росія захопить Україну. Я не розмовляв з нею з лютого 2022 року", — додав Вернидуб.

Нагадаємо про медальний залік Олімпійських ігор-2024 — визначились лідери. 

Лунін та Куртуа підуть з "Реала" — де гратиме українець

Шапаренко готується до трансферу з "Динамо" — клуб отримав пропозицію щодо гравця. 

Миколенко в "Наполі" — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу.

війна спорт футбол тренер Юрій Вернидуб Кривбасс

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