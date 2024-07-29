Медальний залік Олімпійських ігор-2024: Японія лідирує після другого дня

Медальний залік Олімпійських ігор-2024 — падіння Китаю та несподіваний новий лідер
На Олімпійських іграх у Парижі завершився другий змагальний день. 28 липня розіграли 13 комплектів медалей.
За підсумками другого змагального дня медальний залік очолила Японія, повідомив портал Новини.LIVE.
Медальний залік Олімпійських ігор в Парижі
В другий змагальний день розіграли медалі в дзюдо, кульовій стрільбі, веслувальному слаломі, стрільбі з лука, фехтуванні, маунтінбайку, скейтбордингу та плаванні.
Українці цього дня виступили дуже невдало й ніхто навіть близько не підібрався до боротьби за медалі.
У другий день представники України змагалися лише в трьох видах спорту, де розігрувалися медалі. Вікторія Ус в гребному слаломі не вийшла до фіналу, дзюдоїст Богдан Ядов у ваговій категорії до 66 кг програв у 1/8 фіналу, а Яну Беломоїну в маунтінбайку зняли з дистанції як колову.
В медальному заліку наразі найбільше медалей у збірної США — 12 нагород. При цьому вони лише треті, бо у Японії та Австралії більше золотих нагород.
Медальний залік:
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