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Медальний залік Олімпійських ігор-2024 — падіння Китаю та несподіваний новий лідер

29 липня 2024 06:55
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Медальний залік Олімпійських ігор-2024: Японія лідирує після другого дня
Протистояння Канади та Італії у фехтуванні. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх у Парижі завершився другий змагальний день. 28 липня розіграли 13 комплектів медалей.

За підсумками другого змагального дня медальний залік очолила Японія, повідомив портал Новини.LIVE.

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Японія завдяки фехтуванню вийшла в лідери. Фото: Reuters

Медальний залік Олімпійських ігор в Парижі

В другий змагальний день розіграли медалі в дзюдо, кульовій стрільбі, веслувальному слаломі, стрільбі з лука, фехтуванні, маунтінбайку, скейтбордингу та плаванні.

Українці цього дня виступили дуже невдало й ніхто навіть близько не підібрався до боротьби за медалі.

Награждение в плавании на Олимпийских играх-2024
Нагородження у плаванні на Олімпійських іграх-2024. Фото: Reuters

У другий день представники України змагалися лише в трьох видах спорту, де розігрувалися медалі. Вікторія Ус в гребному слаломі не вийшла до фіналу, дзюдоїст Богдан Ядов у ваговій категорії до 66 кг програв у 1/8 фіналу, а Яну Беломоїну в маунтінбайку зняли з дистанції як колову.

В медальному заліку наразі найбільше медалей у збірної США — 12 нагород. При цьому вони лише треті, бо у Японії та Австралії більше золотих нагород.

Медальний залік:

Медальный зачет Олимпийских игр в Париже за 28 июля

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Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Олімпійська збірна України Париж-2024

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