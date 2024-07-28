Бражко та ще два гравці збірної України перейдуть у Феєнорд

Володимир Бражко у збірній України. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Одразу троє футболістів збірної України можуть перейти у відомий нідерландський клуб. "Феєнорд" стежить за прогресом гравців "Динамо" та "Шахтаря".

Володимир Бражко, Артем Бондаренко та Данило Сікан можуть переїхати в команду з Ередівізі, повідомляє Sport Arena.

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Скаути нідерландського "Феєнорда" побували на матчах збірної України на Євро-2024. Вони стежили за виступами Володимира Бражка у національній команді. Клуб з Роттердама може зробити "Динамо" офіційну пропозицію щодо 22-річного півзахисника.

Артем Бондаренко у роздягальні "Шахтаря". Фото: instagram.com/tema_bondarik/

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Також відомо, що вже понад рік нідерландський клуб стежить за прогресом двох футболістів донецького "Шахтаря". Мова про півзахисника Артема Бондаренка та форварда Данила Сікана. Поки не відомо, скільки клуб із Роттердама готовий запропонувати за трьох гравців збірної України.

Данило Сікан на тренуванні. Фото: instagram.com/danilsikan/

Цікаво, що контракти всіх трьох футболістів із клубами діють до літа 2028 року. Орієнтовна трансферна вартість Бражка становить 5 млн євро, Бондаренко — 9 млн євро, Сікана — 7 млн євро.

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