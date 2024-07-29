Трубін готується до переходу в один із найпопулярніших клубів АПЛ

Анатолій Трубін під час тренування. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може стати одним із найдорожчих трансферів в історії "Бенфіки" Португальський клуб веде переговори щодо продажу футболіста у відомий клуб.

У послугах Трубіна зацікавлений гранд з англійської Прем'єр-ліги, повідомляє The Guardian.

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Анатолій Трубін може розпочати сезон 2024/2025 у складі одного з найпопулярніших клубів світу. Термін дії контракту воротаря з "Бенфікою" діє до літа 2028 року, але клуб не утримуватиме футболіста, на якого є попит у Європі.

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубін готується до трансферу

Англійський "Манчестер Юнайтед" декілька місяців готував пропозицію щодо переходу Анатолія Трубіна. Скаути "червоних дияволів" навіть побували на Євро-2024 та склали докладний звіт про дії голкіпера у матчах за збірну України.

Анатолій Трубін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Манчестер Юнайтед" шукає молодого, холоднокровного воротаря, який у перспективі може стати одним із найкращих футболістів світу на своїй позиції. Англійський клуб готовий запропонувати за Трубіна 40 млн євро без урахування бонусів.

"Бенфіка" готова ухвалити таку пропозицію. Рік тому португальський клуб заплатив за Трубіна "Шахтарю" 10 млн євро. За один сезон український воротар став одним із лідерів португальської команди.

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