Шапаренко стане головним трансфером відомого французького клубу

Микола Шапаренко перед тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" веде переговори про трансфер Миколи Шапаренка. Півзахисник збірної України опинився у центрі уваги клубів із трьох зарубіжних чемпіонатів.

Лідер середньої лінії "Динамо" розпочне новий сезон в іншій команді, повідомляє Le Parisien.

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Микола Шапаренко проводить останні тижні у складі "Динамо". Хавбек допоможе київській команді зіграти з сербським "Партизаном" у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів, після чого перейдуть в інший клуб.

Микола Шапаренко на розминці. Фото: пресслужба "Динамо"

Де виступатиме Шапаренко

Інтерес до 25-річного українського футболіста виявляються турецький "Трабзонспор" та англійський "Ньюкасл". Французькі журналісти написали, що цей перелік поповнив і місцевий "Брест". Команда Еріка Руа посіла третє місце у підсумковій турнірній таблиці минулого сезону та отримала право виступити у Лізі чемпіонів.

Микола Шапаренко обіграє суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

"Брест" укріплює склад напередодні старту в єврокубках. Команді необхідний різнобічний півзахисник, який здатний організовувати та завершувати атаки. "Пірати" хочуть зробити Шапаренка пріоритетною покупкою на літньому трансферному ринку.

Згідно з інформацією з Франції, "Брест" вже направив "Динамо" запит щодо Шапаренка. За українського гравця пропонують 11 млн євро без урахування бонусів. У київському клубі поки що не коментували цю інформацію.

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