Яна Суркіс розповіла про таємне весілля з гравцем Динамо

Донька Суркіса таємно вийшла заміж за футболіста Динамо — що відомо
Дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса вийшла заміж за футболіста київського клубу. Дівчина вперше показала фотографії з урочистої церемонії.
Яна Суркіс на своїй сторінці в Instagram привітала чоловіка з першими роковинами.
Захисник київського "Динамо" Крістіан Біловар вже рік є зятем президента клубу Ігоря Суркіса. Він одружився з Яною Суркіс у 2023 році. Цю інформацію підтвердила сама дівчина.
Що відомо про Біловара
Молодий 23-річний захисник є вихованцем "Динамо". Термін дії його контракту із київським клубом розрахований до літа 2025 року. Столичний клуб віддавав футболіста в оренду в такі команди, як "Десна", "Чорноморець" та кіпрський АЕЛ.
Інформація про те, що Біловар та донька президента "Динамо" перебувають у романтичних стосунках, з'явилися ще кілька років тому. Тепер Яна Суркіс підтвердила, що вона одружилася з футболістом.
"Вже рік, як ми стали сім'єю", — так Яна Суркіс підписала серію фотографій із чоловіком.
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