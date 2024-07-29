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Донька Суркіса таємно вийшла заміж за футболіста Динамо — що відомо

29 липня 2024 11:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Яна Суркіс розповіла про таємне весілля з гравцем Динамо
Яна Суркіс та Крістіан Біловар на одруженні церемонії. Фото: instagram.com/y.surkis777/
Валерій Ковалевич - Редактор

Дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса вийшла заміж за футболіста київського клубу. Дівчина вперше показала фотографії з урочистої церемонії.

Яна Суркіс на своїй сторінці в Instagram привітала чоловіка з першими роковинами.

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Захисник київського "Динамо" Крістіан Біловар вже рік є зятем президента клубу Ігоря Суркіса. Він одружився з Яною Суркіс у 2023 році. Цю інформацію підтвердила сама дівчина.

Яна Суркіс та Крістіан Біловар
Яна Суркіс та Крістіан Біловар перед церемонією. Фото: www.instagram.com/y.surkis777/

Що відомо про Біловара

Молодий 23-річний захисник є вихованцем "Динамо". Термін дії його контракту із київським клубом розрахований до літа 2025 року. Столичний клуб віддавав футболіста в оренду в такі команди, як "Десна", "Чорноморець" та кіпрський АЕЛ.

Яна Суркіс та Крістіан Біловар
Яна Суркіс та Крістіан Біловар. Фото: www.instagram.com/y.surkis777/

Інформація про те, що Біловар та донька президента "Динамо" перебувають у романтичних стосунках, з'явилися ще кілька років тому. Тепер Яна Суркіс підтвердила, що вона одружилася з футболістом.

"Вже рік, як ми стали сім'єю", — так Яна Суркіс підписала серію фотографій із чоловіком.

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спорт футбол весілля Динамо Крістіан Біловар Яна Суркіс

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