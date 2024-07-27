Яремчук стане гравцем клубу з АПЛ, де вже виступає українець

Роман Яремчук у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард бельгійського "Брюгге" та збірної України Роман Яремчук зацікавив один із клубів англійської Прем'єр-ліги. Досвідчений футболіст може продовжити кар'єру у "Брентфорді".

"Брюгге" не включив Яремчука до заявки на сезон й розраховує продати українця, повідомляє Sport Arena.

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Роман Яремчук досі не знає, де гратиме у сезоні 2024/2025. Його контракт із "Брюгге" діє до літа 2026 року, проте бельгійський клуб не розраховує на форварда.

Роман Яремчук на Євро-2024. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Минулого сезону Яремчук провів у "Валенсії" на правах оренди. Він забив 4 голи та захотів залишитися в левантійській команді, проте "кажани" не готові платити Роману високу зарплату. Також українцем цікавилися турецький "Трабзонспор", французький "Брест" та італійська "Болонья", але до переговорів справа так й не дійшла.

Трансфер Яремчука до "Брентфорда"

Новим претендентом на форварда став клуб з АПЛ. За підсумками минулого сезону ця команда посіла 16 місце у турнірній таблиці та зберегла прописку в елітному дивізіоні. За "Брентфорд" вже виступає інший українець — Єгор Ярмолюк.

"Бджоли" хочуть взяти Яремчука в оренду на сезон, але "Брюгге" наполягає на повноцінному трансфері Романа. Клуби готуються до переговорів.

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