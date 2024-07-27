Яремчук станет игроком клуба из АПЛ, где уже выступает украинец

Роман Яремчук в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард бельгийского "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук заинтересовал один из клубов английской Премьер-лиги. Опытный футболист может продолжить карьеру в "Брентфорде".

"Брюгге" не включил Яремчука в заявку на сезон и рассчитывает продать украинца, сообщает Sport Arena.

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Роман Яремчук до сих пор не знает, где будет играть в сезоне 2024/2025. Его контракт с "Брюгге" действует до лета 2026 года, однако бельгийский клуб не рассчитывает на форварда.

Роман Яремчук на Евро-2024. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Прошлый сезон Яремчук провел в "Валенсии" на правах аренды. Он забил 4 гола и захотел остаться в левантийской команде, однако "летучие мыши" не готовы платить Роману высокую зарплату. Также украинцем интересовались турецкий "Трабзонспор", французский "Брест" и итальянская "Болонья", но до переговоров дело так и не дошло.

Трансфер Яремчука в "Брентфорд"

Новым претендентом на форварда стал клуб из АПЛ. По итогам прошлого сезона эта команда заняла 16 место в турнирной таблице и сохранила прописку в элитном дивизионе. За "Брентфорд" уже выступает другой украинец — Егор Ярмолюк.

"Пчелы" хотят взять Яремчука в аренду на сезон, но "Брюгге" настаивает на полноценном трансфере Романа. Клубы готовятся к переговорам.

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