Яна Суркис рассказала о тайной свадьбе с игроком Динамо

Яна Суркис и Кристиан Биловар на церемонии бракосочетания. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса вышла замуж за футболиста киевского клуба. Девушка впервые показала фотографии с торжественной церемонии.

Яна Суркис на своей странице в Instagram поздравила супруга с первой годовщиной.

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Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар уже год является зятем президента клуба Игоря Суркиса. Он женился на Яне Суркис в 2023 году. Эту информацию подтвердила сама девушка.

Яна Суркис и Кристиан Биловар перед церемонией. Фото: www.instagram.com/y.surkis777/

Что известно о Биловаре

Молодой 23-летний защитник является воспитанником "Динамо". Срок действия его контракта с киевским клубом рассчитан до лета 2025 года. Столичный клуб отдавал футболиста в аренду в такие команды, как "Десна", "Черноморец" и кипрский АЕЛ.

Яна Суркис и Кристиан Биловар. Фото: www.instagram.com/y.surkis777/

Информация о том, что Биловар и дочка президента "Динамо" находятся в романтических отношениях, появились еще несколько лет назад. Теперь Яна Суркис подтвердила, что она вышла замуж за футболиста.

"Уже год, как мы стали семьей", — так Яна Суркис подписала серию фотографий с мужем.

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