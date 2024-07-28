Бражко и еще два игрока сборной Украины перейдут в Фейеноорд

Владимир Бражко в сборной Украины. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Сразу три футболиста сборной Украины могут перейти в известный нидерландский клуб. "Фейеноорд" следит за прогрессом игроков "Динамо" и "Шахтера".

Владимир Бражко, Артем Бондаренко и Даниил Сикан могут переехать в команду из Эредивизи, сообщает Sport Arena.

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Скауты нидерландского "Фейеноорда" побывали на матчах сборной Украины на Евро-2024. Они следили за выступлениями Владимира Бражко в национальной команде. Клуб из Роттердама может сделать "Динамо" официальное предложение по 22-летнему полузащитнику.

Артем Бондаренко в раздевалке "Шахтера". Фото: instagram.com/tema_bondarik/

Кто еще нужен "Фейеноорду"

Также известно, что уже больше года нидерландский клуб следит за прогрессом двух футболистов донецкого "Шахтера". Речь о полузащитнике Артеме Бондаренко и форварде Данииле Сикане. Пока не известно, сколько клуб из Роттердама готов предложить за трех игроков сборной Украины.

Даниил Сикан на тренировке. Фото: instagram.com/danilsikan/

Интересно, что контракты всех трех футболистов с клубами действуют до лета 2028 года. Ориентировочная трансферная стоимость Бражко составляет 5 млн евро, Бондаренко — 9 млн евро, Сикана — 7 млн евро.

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