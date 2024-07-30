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Реал согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб

30 июля 2024 12:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Андрей Лунин близок к уходу из мадридского Реала
Андрей Лунин во время предсезонного турне "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Валерий Ковалевич - Редактор

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин получит еще одно предложение о смене команды. Футболист не скрывает готовности перейти в другой клуб. 

У "Реала" практически нет шансов сохранить в составе украинского вратаря, сообщает Football Espana

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Украинский голкипер Андрей Лунин не сумел договориться о продлении контракта с "Реалом". Главным требованием футболиста остаются гарантии игры в основном составе команды, но чемпионы Испании не готовы выполнить это условие. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин с "Реалом" в США. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Новый претендент на Лунина 

Контракт украинца с "Реалом" действует до лета 2025 года. "Королевскому клубу" придется продать вратаря уже сейчас, чтобы заработать деньги на его трансфере. Журналисты сообщали, что в услугах Лунина заинтересованы английский "Челси" с "Арсеналом", а также мюнхенская "Бавария". 

Теперь к списку этих претендентов на голкипера добавился еще один клуб. Его название пока не сообщают, но известно, что "Реал" в ближайшее время может получить предложение в размере 25 млн евро по украинскому игроку. В таком случае трансфер Лунина станет вопросом времени. 

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

Мудрик занялся новым видом спорта во время турне Челси по США. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин

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