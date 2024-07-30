Андрей Лунин близок к уходу из мадридского Реала

Реал согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб
Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин получит еще одно предложение о смене команды. Футболист не скрывает готовности перейти в другой клуб.
У "Реала" практически нет шансов сохранить в составе украинского вратаря, сообщает Football Espana.
Украинский голкипер Андрей Лунин не сумел договориться о продлении контракта с "Реалом". Главным требованием футболиста остаются гарантии игры в основном составе команды, но чемпионы Испании не готовы выполнить это условие.
Новый претендент на Лунина
Контракт украинца с "Реалом" действует до лета 2025 года. "Королевскому клубу" придется продать вратаря уже сейчас, чтобы заработать деньги на его трансфере. Журналисты сообщали, что в услугах Лунина заинтересованы английский "Челси" с "Арсеналом", а также мюнхенская "Бавария".
Теперь к списку этих претендентов на голкипера добавился еще один клуб. Его название пока не сообщают, но известно, что "Реал" в ближайшее время может получить предложение в размере 25 млн евро по украинскому игроку. В таком случае трансфер Лунина станет вопросом времени.
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