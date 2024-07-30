Андрей Лунин близок к уходу из мадридского Реала

Андрей Лунин во время предсезонного турне "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин получит еще одно предложение о смене команды. Футболист не скрывает готовности перейти в другой клуб.

У "Реала" практически нет шансов сохранить в составе украинского вратаря, сообщает Football Espana.

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Андрей Лунин с "Реалом" в США. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Новый претендент на Лунина

Контракт украинца с "Реалом" действует до лета 2025 года. "Королевскому клубу" придется продать вратаря уже сейчас, чтобы заработать деньги на его трансфере. Журналисты сообщали, что в услугах Лунина заинтересованы английский "Челси" с "Арсеналом", а также мюнхенская "Бавария".

Теперь к списку этих претендентов на голкипера добавился еще один клуб. Его название пока не сообщают, но известно, что "Реал" в ближайшее время может получить предложение в размере 25 млн евро по украинскому игроку. В таком случае трансфер Лунина станет вопросом времени.

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