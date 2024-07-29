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Мудрик занялся новым видом спорта во время турне Челси по США

29 июля 2024 15:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Мудрик принял участие в нестандартной презентации новой формы Челси
Новый имидж Михаила Мудрика. Фото: instagram.com/chelseafc/
Валерий Ковалевич - Редактор

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик стал одним из самых заметных игроков во время подготовки "Челси" к новому сезону. Футболист принял участие в презентации нового комплекта формы "синих". 

Команда Энцо Марески продолжает предсезонное турне по США, сообщает официальный сайт клуба. 

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Лондонский "Челси" продолжает готовиться к сезону 2024/2025 в рамках турне по США. В городе Сан-Хосе, Калифорния, английский клуб снял презентационное видео, в котором представил второй комплект футбольной формы. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик попробовал силы в боксу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Мудрик стал звездой "предсезонки" в "Челси" 

Украинский футболист лондонской команды участвует во всех мероприятиях, которые организовывает клуб. Михаил стал гораздо чаще появляться в публикациях "синих" в социальных сетях. Его выбрали одним из футболистов мужской команды, которые представили новую форму "Челси". 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в новой футболке "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Новые футболки оказались белыми с оранжевым оттенком. В синем цвете выполнены только рукава и воротник новой футболки. Эмблема клуба сочетает в себе синий и оранжевый цвета. 

Стоимость нового комплекта формы в официальных магазинах "Челси" составит 125 фунтов.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

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