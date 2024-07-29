Мудрик принял участие в нестандартной презентации новой формы Челси

Новый имидж Михаила Мудрика. Фото: instagram.com/chelseafc/

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик стал одним из самых заметных игроков во время подготовки "Челси" к новому сезону. Футболист принял участие в презентации нового комплекта формы "синих".

Команда Энцо Марески продолжает предсезонное турне по США, сообщает официальный сайт клуба.

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Михаил Мудрик попробовал силы в боксу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Мудрик стал звездой "предсезонки" в "Челси"

Украинский футболист лондонской команды участвует во всех мероприятиях, которые организовывает клуб. Михаил стал гораздо чаще появляться в публикациях "синих" в социальных сетях. Его выбрали одним из футболистов мужской команды, которые представили новую форму "Челси".

Михаил Мудрик в новой футболке "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Новые футболки оказались белыми с оранжевым оттенком. В синем цвете выполнены только рукава и воротник новой футболки. Эмблема клуба сочетает в себе синий и оранжевый цвета.

Стоимость нового комплекта формы в официальных магазинах "Челси" составит 125 фунтов.

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