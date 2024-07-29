Яремчук прибыл в Грецию и готовится стать игроком Олимпиакоса

Роман Яремчук прибыл в Грецию. Фото: скриншот YouTube

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в ближайшее время подпишет контракт с новым клубом. "Брюгге" и греческий "Олимпиакос" договорились о трансфере игрока.

Пирейский клуб полностью выкупает у бельгийцев контракт Яремчука, сообщает Sport24.

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Бельгийский "Брюгге" и греческий "Олимпиакос" за неделю договорились о трансфере Романа Яремчука. Украинский форвард согласился на переход в команду, которая 47 раз становился чемпионом своей страны.

Роман Яремчук готовится подписать контракт с новым клубом. Фото: скриншот YouTube

Детали контракта Яремчука

Футболист сборной Украины проходит в Греции медицинское обследование. В аэропорту Романа встретили несколько десятков болельщиков "Олимпиакоса". В ближайшее время 29-летний форвард подпишет с греческим клубом контракт на 4 года.

"Брюгге" получит за Яремчука 3,5 млн евро без учета бонусов. Сам украинец будет зарабатывать в "Олимпиакосе" 1,5 млн евро в год.

В прошлом сезоне Яремчук выступал на правах аренды за испанскую "Валенсию". Он забил в Ла Лиге три гола. Футболист хотел остаться в левантийской команде, но "летучие мыши" не смогли себе позволить платить украинцу высокую зарплату.

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