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Яремчука в Греции встретили как звезду — украинец подпишет контракт с известным клубом

29 июля 2024 13:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Яремчук прибыл в Грецию и готовится стать игроком Олимпиакоса
Роман Яремчук прибыл в Грецию. Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в ближайшее время подпишет контракт с новым клубом. "Брюгге" и греческий "Олимпиакос" договорились о трансфере игрока. 

Пирейский клуб полностью выкупает у бельгийцев контракт Яремчука, сообщает Sport24

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Бельгийский "Брюгге" и греческий "Олимпиакос" за неделю договорились о трансфере Романа Яремчука. Украинский форвард согласился на переход в команду, которая 47 раз становился чемпионом своей страны. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук готовится подписать контракт с новым клубом. Фото: скриншот YouTube

Детали контракта Яремчука 

Футболист сборной Украины проходит в Греции медицинское обследование. В аэропорту Романа встретили несколько десятков болельщиков "Олимпиакоса". В ближайшее время 29-летний форвард подпишет с греческим клубом контракт на 4 года. 

"Брюгге" получит за Яремчука 3,5 млн евро без учета бонусов. Сам украинец будет зарабатывать в "Олимпиакосе" 1,5 млн евро в год. 

В прошлом сезоне Яремчук выступал на правах аренды за испанскую "Валенсию". Он забил в Ла Лиге три гола. Футболист хотел остаться в левантийской команде, но "летучие мыши" не смогли себе позволить платить украинцу высокую зарплату. 

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 — падение Китая и неожиданный новый лидер. 

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Харлан заставила болельщиков нервничать в стартовом поединке на Олимпиаде-2024. 

Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец.

спорт футбол Футбол трансферы Роман Яремчук Олимпиакос

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