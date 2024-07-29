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Яремчука у Греції зустріли як зірку — українець підпише контракт із відомим клубом

29 липня 2024 13:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Яремчук прибув до Греції та готується стати гравцем Олімпіакосу
Роман Яремчук прибув до Греції. Фото: скриншот YouTube
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард збірної України Роман Яремчук найближчим часом підпише контракт із новим клубом. "Брюгге" та грецький "Олімпіакос" домовилися про трансфер гравця.

Пірейський клуб повністю викуповує у бельгійців контракт Яремчука, повідомляє Sport24.

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Бельгійський "Брюгге" та грецький "Олімпіакос" за тиждень домовилися про трансфер Романа Яремчука. Український форвард погодився перейти в команду, яка 47 разів ставав чемпіоном своєї країни.

Роман Яремчук
Роман Яремчук готується підписати контракт із новим клубом. Фото: скриншот YouTube

Деталі контракту Яремчука

Футболіст збірної України проходить у Греції медичне обстеження. В аеропорту Романа зустріли кілька десятків уболівальників "Олімпіакосу". Найближчим часом 29-річний форвард підпише із грецьким клубом контракт на 4 роки.

"Брюгге" отримає за Яремчука 3,5 млн євро без урахування бонусів. Сам українець зароблятиме в "Олімпіакосі" 1,5 млн євро на рік.

Минулого сезону Яремчук виступав на правах оренди за іспанську "Валенсію". Він забив у Ла-Лізі три голи. Футболіст хотів залишитися в левантійській команді, але "кажани" не змогли собі дозволити платити українцеві високу зарплату.

Нагадаємо, Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця. 

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спорт футбол Футбол трансфери Роман Яремчук Олімпіакос

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