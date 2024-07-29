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Харлан змусила вболівальників нервувати у стартовому поєдинку на Олімпіаді-2024

29 липня 2024 12:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Харлан здобула складну перемогу у першому поєдинку на Олімпіаді-2024
Ольга Харлан святкує перемогу. Фото: instagram.com/olgakharlan/
Валерій Ковалевич - Редактор

На Олімпіаді в Парижі розпочався жіночий турнір із фехтування. Ольга Харлан розпочала змагання з перемоги.

Українська спортсменка зазнала проблем у поєдинку із суперницею з Японії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Жіночий турнір з фехтування розпочався на Олімпійських Іграх у Парижі. Ольга Харлан провела складний поєдинок на стадії 1/16 фіналу в індивідуальних змаганнях.

Ольга Харлан
Ольга Харлан здобула першу перемогу на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Albert Gea

Тяжка перемога Харлан

Українська спортсменка, яка розпочала турнір під п'ятим номером посіву, зустрілася з 28 сіяною спортсменкою, якою стала Сихомі Фукусіма з Японії.

Олімпійські ігри-2024.

Фехтування, шабля. Жінки, 1/16 фіналу

Ольга Харлан (Україна) — Сіхомі Фукусіма (Японія) — 15:9.

Українська спортсменка домінувала на початку поєдинку, але потім надто швидко підпустила до себе суперницю та пропустила декілька випадів. Харлан довго намагалася завдати переможного уколу. Зрештою їй вдалося взяти гору над суперницею.

У наступному етапі турніру олімпійська чемпіонка 2008 року Ольга Харлан зустрінеться з переможницею двобою Ганна Башта (Азербайджан, 21) — Ян Хеньюй (Китай, 12).

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування

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