Харлан красиво привітала свого коханого з олімпійською медаллю

Ольга Харлан під час промо перед Олімпіадою-2024. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Спортсменка Ольга Харлан готується до старту жіночого турніру з фехтування на Олімпійських Іграх у Парижі. Українка розпочне виступи у гарному настрої через перемогу свого коханого.

Луїджі Самеле зумів вибороти бронзову нагороду на ОІ-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У змаганні за бронзову медаль у чоловічому турнірі з фехтування Луїджі Самеле переміг єгиптянина Зіяда ель Сіссі з рахунком 15:12. Це вже п'ята олімпійська медаль у кар'єрі італійського спортсмена.

Луїджі Самеле після перемоги у матчі за третє місце. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Як Харлан привітала Самеле

Лідер збірної України з фехтування спостерігала з трибуни за поєдинком Самеле. Після перемоги Луїджі й сам спортсмен, і його українська кохана не змогли стримати сльози радості.

"Я не можу вимовити жодного слова й одночасно мені є що сказати. Я так пишаюся тобою, ти зробив це! Мій герой", — написала Харлан через декілька годин після поєдинку.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле. Фото: instagram

Луїджі Самеле та Ольга Харлан зустрічаються з 2019 року. Вони рідко публікують спільні фотки, але оточення спортсменів стверджує, що італійця та українку пов'язують дуже ніжні почуття.

Сама Харлан розпочне свій шлях на Олімпіаді-2024 вже у понеділок, 29 липня. Ймовірно, Самеле також підтримає українку на трибуні.

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