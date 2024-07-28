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Харлан эмоционально отреагировала на важное событие Олимпийских Игр — о чем речь

28 июля 2024 17:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Харлан красиво поздравила своего возлюбленного с олимпийской медалью
Ольга Харлан во время промо перед Олимпиадой-2024. Фото: instagram.com/olgakharlan/
Валерий Ковалевич - Редактор

Спортсменка Ольга Харлан готовится к старту женского турнира по фехтованию на Олимпийских Играх в Париже. Украинка начнет выступления в хорошем настроении из-за победы своего возлюбленного. 

Луиджи Самеле сумел завоевать бронзовую награду на ОИ-2024, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В состязании за бронзовую медаль в мужском турнире по фехтованию Луиджи Самеле победил египтянина Зияда эль Сисси со счетом 15:12. Это уже пятая олимпийская медаль в карьере итальянского спортсмена. 

Луиджи Самеле
Луиджи Самеле после победы в матче за третье место. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Как Харлан поздравила Самеле 

Лидер сборной Украины по фехтованию наблюдала с трибуны за поединком Самеле. После победы Луиджи и сам спортсмен, и его украинская возлюбленная не сумели сдержать слезы радости. 

"Я не могу произнести ни слова и одновременно мне есть что сказать. Я так горжусь тобой, ты сделал это! Мой герой", — написала Харлан через несколько часов после поединка. 

Ольга Харлан и Луиджи Самеле
Ольга Харлан и Луиджи Самеле. Фото: instagram

Луиджи Самеле и Ольга Харлан встречаются с 2019 года. Они редко публикуют совместные фотки, но окружение спортсменов утверждает, что итальянца и украинку связывают очень нежные чувства. 

Сама Харлан начнет свой путь на Олимпиаде-2024 уже в понедельник, 29 июля. Вероятно, Самеле тоже поддержит украинку на трибуне. 

Напомним про медальный зачет Олимпийских игр-2024 — определились лидеры. 

Тренер "Кривбасса" объяснил, когда перестал общаться с родственниками из России. 

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Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.

спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Ольга Харлан Фехтование

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