Харлан красиво поздравила своего возлюбленного с олимпийской медалью

Ольга Харлан во время промо перед Олимпиадой-2024. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Спортсменка Ольга Харлан готовится к старту женского турнира по фехтованию на Олимпийских Играх в Париже. Украинка начнет выступления в хорошем настроении из-за победы своего возлюбленного.

Луиджи Самеле сумел завоевать бронзовую награду на ОИ-2024, сообщает портал Новини.LIVE.

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В состязании за бронзовую медаль в мужском турнире по фехтованию Луиджи Самеле победил египтянина Зияда эль Сисси со счетом 15:12. Это уже пятая олимпийская медаль в карьере итальянского спортсмена.

Луиджи Самеле после победы в матче за третье место. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Как Харлан поздравила Самеле

Лидер сборной Украины по фехтованию наблюдала с трибуны за поединком Самеле. После победы Луиджи и сам спортсмен, и его украинская возлюбленная не сумели сдержать слезы радости.

"Я не могу произнести ни слова и одновременно мне есть что сказать. Я так горжусь тобой, ты сделал это! Мой герой", — написала Харлан через несколько часов после поединка.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле. Фото: instagram

Луиджи Самеле и Ольга Харлан встречаются с 2019 года. Они редко публикуют совместные фотки, но окружение спортсменов утверждает, что итальянца и украинку связывают очень нежные чувства.

Сама Харлан начнет свой путь на Олимпиаде-2024 уже в понедельник, 29 июля. Вероятно, Самеле тоже поддержит украинку на трибуне.

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