Свитолина уверенно обыграла первую соперницу на Олимпиаде-2024

Свитолина удивила болельщиков в первом матче на Олимпиаде-2024
Известная спортсменка Элина Свитолина триумфально начала свой путь на Летних Олимпийских Играх в Париже. Лидер сборной Украины одержала яркую победу в своем первом матче на теннисном турнире.
Свитолина встретилась на корте с неудобной для себя соперницей, сообщает портал Новини.LIVE.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 31) сыграла дебютный матч на Олимпиаде-2024. Соперницей спортсменки стала японская теннисистка Моюка Утидзима (WTA 66).
Как Свитолина выиграла матч
В Париже продолжается теннисный олимпийский турнир, который проходит на кортах Ролан Гаррос. В первом раунде Олимпиады-2024 Элина Свитолина в двух сетах обыграла Моюку Утидзиму. Это была четвертая встреча соперниц и только вторая победа украинки.
Олимпиада-2024. Стадия 1/32 финала
Моюка Утидзима (Япония) — Элина Свитолина (Украина) — 2:6, 1:6
Второй соперницей Элины Свитолиной на Олимпиаде в Париже станет победительница пары Джессика Пегула (США) — Виктория Голубич (Швейцария).
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