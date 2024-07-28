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Свитолина удивила болельщиков в первом матче на Олимпиаде-2024

28 июля 2024 16:26
Валерий Ковалевич - Редактор
Свитолина уверенно обыграла первую соперницу на Олимпиаде-2024
Элина Свитолина в первом матче на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Edgar Su
Валерий Ковалевич - Редактор

Известная спортсменка Элина Свитолина триумфально начала свой путь на Летних Олимпийских Играх в Париже. Лидер сборной Украины одержала яркую победу в своем первом матче на теннисном турнире. 

Свитолина встретилась на корте с неудобной для себя соперницей, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 31) сыграла дебютный матч на Олимпиаде-2024. Соперницей спортсменки стала японская теннисистка Моюка Утидзима (WTA 66).

Элина Свитолина
Элина Свитолина отбивает мяч. Фото: Reuters/Edgar Su

Как Свитолина выиграла матч 

В Париже продолжается теннисный олимпийский турнир, который проходит на кортах Ролан Гаррос. В первом раунде Олимпиады-2024 Элина Свитолина в двух сетах обыграла Моюку Утидзиму. Это была четвертая встреча соперниц и только вторая победа украинки. 

Олимпиада-2024. Стадия 1/32 финала

Моюка Утидзима (Япония) — Элина Свитолина (Украина) — 2:6, 1:6

Второй соперницей Элины Свитолиной на Олимпиаде в Париже станет победительница пары Джессика Пегула (США) — Виктория Голубич (Швейцария). 

Напомним про медальный зачет Олимпийских игр-2024 — определились лидеры. 

Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец

Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку. 

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.

спорт Олимпийские игры Элина Свитолина Теннис Олимпиада-2024 украинские теннисисты

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