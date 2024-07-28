Свитолина уверенно обыграла первую соперницу на Олимпиаде-2024

Элина Свитолина в первом матче на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Edgar Su

Известная спортсменка Элина Свитолина триумфально начала свой путь на Летних Олимпийских Играх в Париже. Лидер сборной Украины одержала яркую победу в своем первом матче на теннисном турнире.

Свитолина встретилась на корте с неудобной для себя соперницей, сообщает портал Новини.LIVE.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 31) сыграла дебютный матч на Олимпиаде-2024. Соперницей спортсменки стала японская теннисистка Моюка Утидзима (WTA 66).

Элина Свитолина отбивает мяч. Фото: Reuters/Edgar Su

Как Свитолина выиграла матч

В Париже продолжается теннисный олимпийский турнир, который проходит на кортах Ролан Гаррос. В первом раунде Олимпиады-2024 Элина Свитолина в двух сетах обыграла Моюку Утидзиму. Это была четвертая встреча соперниц и только вторая победа украинки.

Олимпиада-2024. Стадия 1/32 финала

Моюка Утидзима (Япония) — Элина Свитолина (Украина) — 2:6, 1:6

Второй соперницей Элины Свитолиной на Олимпиаде в Париже станет победительница пары Джессика Пегула (США) — Виктория Голубич (Швейцария).

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