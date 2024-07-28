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Калинина неожиданно снялась с Олимпиады — в чем причина

28 июля 2024 15:33
Валерий Ковалевич - Редактор
Калинина не сыграет на Олимпиаде в Париже — врачи назвали причину
Ангелина Калинина в Париже. Фото: instagram.com/angie_kalinina/
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сможет принять участие в Олимпиаде-2024. Спортсменке не везло с самого начала турнира.

Четвертая ракетка Украины заболела и не сумела сыграть ни одного поединка, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Ангелина Калинина не должна была выступать на Олимпийских Играх в Париже из-за того, что не выполнила необходимое условие относительно достаточного количества матчей за сборную Украины во время олимпийского цикла. Однако Международная федерация тенниса допустила украинку на турнир. И все же ей не удалось выступить в Париже. 

Ангелина Калинина
Ангелина Калинина на Олимпиаде-2024. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

Что случилось с Калининой 

Тренер сборной Украины по теннису Михаил Филимонов рассказал о болезни спортсменки. Ангелина промокла из-за дождя в день открытия турнира, позже у нее поднялась температура. Калинина плохо себя чувствует и не выйдет на корт.

Украинка должна была сыграть в первом туре одиночного женского турнира по теннису с Аранчей Рус из Нидерландов. Соперница Калининой без борьбы выйдет в следующий этап соревнования. 

Напомним про медальный зачет Олимпийских игр-2024 — определились лидеры. 

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