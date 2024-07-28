Калініна не зіграє на Олімпіаді в Парижі — лікарі назвали причину

Ангеліна Калініна у Парижі. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не зможе взяти участь в Олімпіаді-2024. Спортсменці не щастило від початку турніру.

Четверта ракетка України захворіла і не зуміла зіграти жодного поєдинку, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Ангеліна Калініна не мала виступати на Олімпійських Іграх у Парижі через те, що не виконала необхідної умови щодо достатньої кількості матчів за збірну України під час олімпійського циклу. Проте, Міжнародна федерація тенісу допустила українку на турнір. І все-таки їй не вдалося виступити в Парижі.

Ангеліна Калініна на Олімпіаді-2024. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

Що трапилося з Калініною

Тренер збірної України з тенісу Михайло Філімонов розповів про хворобу спортсменки. Ангеліна промокла через дощ у день відкриття турніру, пізніше у неї піднялася температура. Калініна погано почувається і не вийде на корт.

Українка мала зіграти у першому турі одиночного жіночого турніру з тенісу з Аранчею Рус з Нідерландів. Суперниця Калініної без боротьби вийде у наступний етап змагання.

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