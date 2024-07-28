Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Калініна несподівано знялася з Олімпіади — у чому причина arrow

Калініна несподівано знялася з Олімпіади — у чому причина

28 липня 2024 15:33
Валерій Ковалевич - Редактор
Калініна не зіграє на Олімпіаді в Парижі — лікарі назвали причину
Ангеліна Калініна у Парижі. Фото: instagram.com/angie_kalinina/
Валерій Ковалевич - Редактор

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не зможе взяти участь в Олімпіаді-2024. Спортсменці не щастило від початку турніру.

Четверта ракетка України захворіла і не зуміла зіграти жодного поєдинку, повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Ангеліна Калініна не мала виступати на Олімпійських Іграх у Парижі через те, що не виконала необхідної умови щодо достатньої кількості матчів за збірну України під час олімпійського циклу. Проте, Міжнародна федерація тенісу допустила українку на турнір. І все-таки їй не вдалося виступити в Парижі.

Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна на Олімпіаді-2024. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

Що трапилося з Калініною

Тренер збірної України з тенісу Михайло Філімонов розповів про хворобу спортсменки. Ангеліна промокла через дощ у день відкриття турніру, пізніше у неї піднялася температура. Калініна погано почувається і не вийде на корт.

Українка мала зіграти у першому турі одиночного жіночого турніру з тенісу з Аранчею Рус з Нідерландів. Суперниця Калініної без боротьби вийде у наступний етап змагання.

Нагадаємо про медальний залік Олімпійських ігор-2024 — визначились лідери. 

Лунін та Куртуа підуть з "Реала" — де гратиме українець

Шапаренко готується до трансферу з "Динамо" — клуб отримав пропозицію щодо гравця. 

Миколенко в "Наполі" — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу.

спорт Олімпійські ігри Теніс Олімпіада-2024 Ангеліна Калініна українські тенісисти Олімпійська збірна України збірна України з теннісу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд