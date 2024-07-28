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Світоліна здивувала вболівальників у першому матчі на Олімпіаді-2024

28 липня 2024 16:26
Валерій Ковалевич - Редактор
Світоліна впевнено обіграла першу суперницю на Олімпіаді-2024
Еліна Світоліна у першому матчі на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Edgar Su
Валерій Ковалевич - Редактор

Відома спортсменка Еліна Світоліна тріумфально розпочала свій шлях на Літніх Олімпійських іграх у Парижі. Лідер збірної України здобула яскраву перемогу у своєму першому матчі на тенісному турнірі.

Світоліна зустрілася на корті із незручною для себе суперницею, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 31) зіграла дебютний матч на Олімпіаді-2024. Суперницею спортсменки стала японська тенісистка Моюка Утідзіма (WTA 66).

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: Reuters/Edgar Su

Як Світоліна виграла матч

У Парижі продовжується тенісний олімпійський турнір, який проходить на кортах Ролан Гаррос. У першому раунді Олімпіади-2024 Еліна Світоліна у двох сетах обіграла Моюку Утідзіму. Це була четверта зустріч суперниць та лише друга перемога українки.

Олімпіада-2024. Стадія 1/32 фіналу

Моюка Утідзіма (Японія) — Еліна Світоліна (Україна) — 2:6, 1:6

Другою суперницею Еліни Світоліною на Олімпіаді в Парижі стане переможниця пари Джесіка Пегула (США) Вікторія Голубич (Швейцарія).

Нагадаємо про медальний залік Олімпійських ігор-2024 — визначились лідери. 

Лунін та Куртуа підуть з "Реала" — де гратиме українець

Шапаренко готується до трансферу з "Динамо" — клуб отримав пропозицію щодо гравця. 

Миколенко в "Наполі" — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу.

спорт Олімпійські ігри Еліна Світоліна Теніс Олімпіада-2024 українські тенісисти

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