Світоліна впевнено обіграла першу суперницю на Олімпіаді-2024

Еліна Світоліна у першому матчі на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Edgar Su

Відома спортсменка Еліна Світоліна тріумфально розпочала свій шлях на Літніх Олімпійських іграх у Парижі. Лідер збірної України здобула яскраву перемогу у своєму першому матчі на тенісному турнірі.

Світоліна зустрілася на корті із незручною для себе суперницею, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 31) зіграла дебютний матч на Олімпіаді-2024. Суперницею спортсменки стала японська тенісистка Моюка Утідзіма (WTA 66).

Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: Reuters/Edgar Su

Як Світоліна виграла матч

У Парижі продовжується тенісний олімпійський турнір, який проходить на кортах Ролан Гаррос. У першому раунді Олімпіади-2024 Еліна Світоліна у двох сетах обіграла Моюку Утідзіму. Це була четверта зустріч суперниць та лише друга перемога українки.

Олімпіада-2024. Стадія 1/32 фіналу

Моюка Утідзіма (Японія) — Еліна Світоліна (Україна) — 2:6, 1:6

Другою суперницею Еліни Світоліною на Олімпіаді в Парижі стане переможниця пари Джесіка Пегула (США) Вікторія Голубич (Швейцарія).

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