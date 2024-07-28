Світоліна впевнено обіграла першу суперницю на Олімпіаді-2024

Світоліна здивувала вболівальників у першому матчі на Олімпіаді-2024
Відома спортсменка Еліна Світоліна тріумфально розпочала свій шлях на Літніх Олімпійських іграх у Парижі. Лідер збірної України здобула яскраву перемогу у своєму першому матчі на тенісному турнірі.
Світоліна зустрілася на корті із незручною для себе суперницею, повідомляє портал Новини.LIVE.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 31) зіграла дебютний матч на Олімпіаді-2024. Суперницею спортсменки стала японська тенісистка Моюка Утідзіма (WTA 66).
Як Світоліна виграла матч
У Парижі продовжується тенісний олімпійський турнір, який проходить на кортах Ролан Гаррос. У першому раунді Олімпіади-2024 Еліна Світоліна у двох сетах обіграла Моюку Утідзіму. Це була четверта зустріч суперниць та лише друга перемога українки.
Олімпіада-2024. Стадія 1/32 фіналу
Моюка Утідзіма (Японія) — Еліна Світоліна (Україна) — 2:6, 1:6
Другою суперницею Еліни Світоліною на Олімпіаді в Парижі стане переможниця пари Джесіка Пегула (США) Вікторія Голубич (Швейцарія).
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