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Харлан заставила болельщиков нервничать в стартовом поединке на Олимпиаде-2024

29 июля 2024 12:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Харлан одержала сложную победу в первом поединке на Олимпиаде-2024
Ольга Харлан празднует победу. Фото: instagram.com/olgakharlan/
Валерий Ковалевич - Редактор

На Олимпиаде в Париже начался женский турнир по фехтованию. Ольга Харлан начала соревнования с победы.

Украинская спортсменка испытала проблемы в поединке с соперницей из Японии, сообщает портал Новини.LIVE.

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Женский турнир по фехтованию начался на Олимпийских Играх в Париже. Ольга Харлан провела сложный поединок на стадии 1/16 финала в индивидуальных соревнованиях. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан одержала первую победу на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Albert Gea

Тяжелая победа Харлан 

Украинская спортсменка, которая начала турнир под пятым номером посева, встретилась с 28 сеянной спортсменкой, которой стала Сихоми Фукусима из Японии. 

Олимпийские игры-2024. 

Фехтование, сабля. Женщины, 1/16 финала

Ольга Харлан (Украина) — Сихоми Фукусима (Япония) — 15:9. 

Украинская спортсменка доминировала в начале поединка, но затем слишком быстро подпустила к себе соперницу и пропустила несколько выпадов. Харлан долго пыталась нанести победный укол. В конечном итоге ей удалось взять верх над соперницей. 

В следующем этапе турнира олимпийская чемпионка 2008 года Ольга Харлан встретится с победительницей матча Анна Башта (Азербайджан, 21) — Ян Хэньюй (Китай, 12).

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 — падение Китая и неожиданный новый лидер. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб

Яремчук усилит клуб из АПЛ — "Брюгге" согласен продать украинца. 

Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец.

спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Ольга Харлан Фехтование сборная Украины по фехтованию

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