Харлан одержала сложную победу в первом поединке на Олимпиаде-2024

Ольга Харлан празднует победу. Фото: instagram.com/olgakharlan/

На Олимпиаде в Париже начался женский турнир по фехтованию. Ольга Харлан начала соревнования с победы.

Украинская спортсменка испытала проблемы в поединке с соперницей из Японии, сообщает портал Новини.LIVE.

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Тяжелая победа Харлан

Украинская спортсменка, которая начала турнир под пятым номером посева, встретилась с 28 сеянной спортсменкой, которой стала Сихоми Фукусима из Японии.

Олимпийские игры-2024.

Фехтование, сабля. Женщины, 1/16 финала

Ольга Харлан (Украина) — Сихоми Фукусима (Япония) — 15:9.

Украинская спортсменка доминировала в начале поединка, но затем слишком быстро подпустила к себе соперницу и пропустила несколько выпадов. Харлан долго пыталась нанести победный укол. В конечном итоге ей удалось взять верх над соперницей.

В следующем этапе турнира олимпийская чемпионка 2008 года Ольга Харлан встретится с победительницей матча Анна Башта (Азербайджан, 21) — Ян Хэньюй (Китай, 12).

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