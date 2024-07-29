Харлан одержала сложную победу в первом поединке на Олимпиаде-2024

Харлан заставила болельщиков нервничать в стартовом поединке на Олимпиаде-2024
На Олимпиаде в Париже начался женский турнир по фехтованию. Ольга Харлан начала соревнования с победы.
Украинская спортсменка испытала проблемы в поединке с соперницей из Японии, сообщает портал Новини.LIVE.
Женский турнир по фехтованию начался на Олимпийских Играх в Париже. Ольга Харлан провела сложный поединок на стадии 1/16 финала в индивидуальных соревнованиях.
Тяжелая победа Харлан
Украинская спортсменка, которая начала турнир под пятым номером посева, встретилась с 28 сеянной спортсменкой, которой стала Сихоми Фукусима из Японии.
Олимпийские игры-2024.
Фехтование, сабля. Женщины, 1/16 финала
Ольга Харлан (Украина) — Сихоми Фукусима (Япония) — 15:9.
Украинская спортсменка доминировала в начале поединка, но затем слишком быстро подпустила к себе соперницу и пропустила несколько выпадов. Харлан долго пыталась нанести победный укол. В конечном итоге ей удалось взять верх над соперницей.
В следующем этапе турнира олимпийская чемпионка 2008 года Ольга Харлан встретится с победительницей матча Анна Башта (Азербайджан, 21) — Ян Хэньюй (Китай, 12).
Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца.
Медальный зачет Олимпийских игр-2024 — падение Китая и неожиданный новый лидер.
Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.
Яремчук усилит клуб из АПЛ — "Брюгге" согласен продать украинца.
Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец.
Читайте Новини.LIVE!