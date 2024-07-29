Трубин готовится к переходу в один из самых популярных клубов АПЛ

Анатолий Трубин во время тренировки. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может стать одним из самых дорогих трансферов в истории "Бенфики" Португальский клуб ведет переговоры о продаже футболиста в известный клуб.

В услугах Трубина заинтересован гранд из английской Премьер-лиги, сообщает The Guardian.

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Анатолий Трубин может начать сезон 2024/2025 в составе одного из самых популярных клубов мира. Срок действия контракта вратаря с "Бенфикой" действует до лета 2028 года, но клуб не будет удерживать футболиста, на которого есть спрос в Европе.

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубин готовится к трансферу

Английский "Манчестер Юнайтед" несколько месяцев готовил предложение по переходу Анатолия Трубина. Скауты "красных дьяволов" даже побывали на Евро-2024 и составили подробный отчет о действиях голкипера в матчах за сборную Украины.

Анатолий Трубин работает на тренировке. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Манчестер Юнайтед" ищет молодого, хладнокровного вратаря, который в перспективе может стать одним из лучших футболистов мира на своей позиции. Английский клуб готов предложить за Трубина 40 млн евро без учета бонусов.

"Бенфика" готова принять такое предложение. Год назад португальский клуб заплатил за Трубина "Шахтеру" 10 млн евро. За один сезон украинский вратарь стал одним из лидеров португальской команды.

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