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Шахтер вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь

30 июля 2024 10:36
Валерий Ковалевич - Редактор
Таловеров может вернуться в Украину и подписать контракт с клубом УПЛ
Молодежная сборная Украины на чемпионате Европы. Фото: instagram.com/tal.04/
Валерий Ковалевич - Редактор

Защитник сборной Украины и австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров может вернуться в Премьер-лигу. В его услугах заинтересован действующий чемпион страны. 

Таловеров может переехать в УПЛ через год, сообщает LAOLA1

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Украинского защитника Максима Таловерова ждет возвращение в "Шахтер". Воспитанник донецкого клуба снова оказался на радаре чемпионов Украины. Однако трансфер может состояться не раньше лета 2025 года. Именно тогда "горнякам" понадобится новый центральный защитник, так как Николай Матвиенко продолжит карьеру за границей. 

Максим Таловеров и Георгий Судаков
Максим Таловеров и Георгий Судаков. Фото: instagram.com/tal.04/

Что известно про Таловерова

Футболисты сборной Украины переехал в Донецк в юном возрасте и начал свой футбольный путь как раз в академии "Шахтера". Однако молодому футболисту не удалось закрепиться в составе "горняков". Уже в 2019 году Таловеров переехал за границу и выступал за команды из Чехии и Австрии. 

Максим Таловеров
Максим Таловеров в сборной Украины. Фото: instagram.com/tal.04/

Прошлым летом Таловеров помог молодежной сборной Украины дойти до полуфинала чемпионата Европы U-23. Год спустя 24-летний футболист побывал на Евро-2024, где "сине-желтые" не вышли из группы. После этого защитник стал частью олимпийской сборной Украины, которая представляет страну на Играх в Париже. 

Напомним, Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Травма Миколенко оказалась серьезной — "Эвертон" ищет замену украинцу. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

Мудрик занялся новым видом спорта во время турне Челси по США. 

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