Таловеров может вернуться в Украину и подписать контракт с клубом УПЛ

Молодежная сборная Украины на чемпионате Европы. Фото: instagram.com/tal.04/

Защитник сборной Украины и австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров может вернуться в Премьер-лигу. В его услугах заинтересован действующий чемпион страны.

Таловеров может переехать в УПЛ через год, сообщает LAOLA1.

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Максим Таловеров и Георгий Судаков. Фото: instagram.com/tal.04/

Что известно про Таловерова

Футболисты сборной Украины переехал в Донецк в юном возрасте и начал свой футбольный путь как раз в академии "Шахтера". Однако молодому футболисту не удалось закрепиться в составе "горняков". Уже в 2019 году Таловеров переехал за границу и выступал за команды из Чехии и Австрии.

Максим Таловеров в сборной Украины. Фото: instagram.com/tal.04/

Прошлым летом Таловеров помог молодежной сборной Украины дойти до полуфинала чемпионата Европы U-23. Год спустя 24-летний футболист побывал на Евро-2024, где "сине-желтые" не вышли из группы. После этого защитник стал частью олимпийской сборной Украины, которая представляет страну на Играх в Париже.

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