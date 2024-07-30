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Шахтар поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться

30 липня 2024 10:36
Валерій Ковалевич - Редактор
Таловєров може повернутися до України та підписати контракт із клубом УПЛ
Молодіжна збірна України на чемпіонаті Європи. Фото: instagram.com/tal.04/
Валерій Ковалевич - Редактор

Захисник збірної України та австрійського клубу ЛАСК Максим Таловєров може повернутися до Прем'єр-ліги. У його послугах зацікавлений чинний чемпіон країни.

Таловєров може переїхати в УПЛ за рік, повідомляє LAOLA1.

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Українського захисника Максима Таловєрова чекає повернення до "Шахтаря". Вихованець донецького клубу знову опинився на радарі чемпіонів України. Однак трансфер може відбутися не раніше літа 2025 року. Саме тоді "гірникам" знадобиться новий центральний захисник, оскільки Микола Матвієнко продовжить кар'єру за кордоном.

Максим Таловерів та Георгій Судаков
Максим Таловєров та Георгій Судаков. Фото: instagram.com/tal.04/

Що відомо про Таловєрова

Футболісти збірної України переїхав до Донецька у юному віці й розпочав свій футбольний шлях якраз в академії "Шахтаря". Проте молодому футболісту не вдалося закріпитись у складі "гірників". Вже у 2019 році Таловєров переїхав за кордон і виступав за команди з Чехії та Австрії.

Максим Таловерів
Максим Таловєров у збірній України. Фото: instagram.com/tal.04/

Минулого літа Таловєров допоміг молодіжній збірній України дійти півфіналу чемпіонату Європи U-23. Через рік 24-річний футболіст побував на Євро-2024, де "синьо-жовті" не вийшли з групи. Після цього захисник став частиною олімпійської збірної України, яка представляє країну на Іграх у Парижі.

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Максим Таловєров

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