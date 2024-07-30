Таловєров може повернутися до України та підписати контракт із клубом УПЛ

Молодіжна збірна України на чемпіонаті Європи. Фото: instagram.com/tal.04/

Захисник збірної України та австрійського клубу ЛАСК Максим Таловєров може повернутися до Прем'єр-ліги. У його послугах зацікавлений чинний чемпіон країни.

Таловєров може переїхати в УПЛ за рік, повідомляє LAOLA1.

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Максим Таловєров та Георгій Судаков. Фото: instagram.com/tal.04/

Що відомо про Таловєрова

Футболісти збірної України переїхав до Донецька у юному віці й розпочав свій футбольний шлях якраз в академії "Шахтаря". Проте молодому футболісту не вдалося закріпитись у складі "гірників". Вже у 2019 році Таловєров переїхав за кордон і виступав за команди з Чехії та Австрії.

Максим Таловєров у збірній України. Фото: instagram.com/tal.04/

Минулого літа Таловєров допоміг молодіжній збірній України дійти півфіналу чемпіонату Європи U-23. Через рік 24-річний футболіст побував на Євро-2024, де "синьо-жовті" не вийшли з групи. Після цього захисник став частиною олімпійської збірної України, яка представляє країну на Іграх у Парижі.

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