Мудрик взяв участь у нестандартній презентації нової форми Челсі

Мудрик зайнявся новим видом спорту під час турне Челсі США
Вінгер збірної України Михайло Мудрик став одним із найпомітніших гравців під час підготовки "Челсі" до нового сезону. Футболіст взяв участь у презентації нового комплекту форми "синіх".
Команда Енцо Марескі продовжує передсезонне турне США, повідомляє офіційний сайт клубу.
Лондонський "Челсі" продовжує готуватися до сезону 2024/2025 у рамках турне США. У місті Сан-Хосе, Каліфорнія, англійський клуб зняв презентаційне відео, де представив другий комплект футбольної форми.
Мудрик став зіркою "передсезонки" у "Челсі"
Український футболіст лондонської команди бере участь у всіх заходах, які організовує клуб. Михайло став набагато частіше з'являтися у публікаціях "синіх" у соціальних мережах. Його обрали одним із футболістів чоловічої команди, які представили нову форму "Челсі".
Нові футболки виявилися білими із помаранчевим відтінком. У синьому кольорі виконані лише рукави та комір нової футболки. Емблема клубу поєднує синій і помаранчевий кольори.
Вартість нового комплекту форми в офіційних магазинах "Челсі" становитиме 125 фунтів.
Нагадаємо, Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця.
Медальний залік Олімпійських ігор-2024 — падіння Китаю та несподіваний новий лідер.
Бражко та ще два гравці збірної України можуть перейти до одного і того ж клубу.
Харлан змусила вболівальників нервувати у стартовому поєдинку на Олімпіаді-2024.
Яремчука у Греції зустріли як зірку — українець підпише контракт із відомим клубом.
Читайте Новини.LIVE!