Мудрик взяв участь у нестандартній презентації нової форми Челсі

Новий імідж Михайла Мудрика. Фото: instagram.com/chelseafc/

Вінгер збірної України Михайло Мудрик став одним із найпомітніших гравців під час підготовки "Челсі" до нового сезону. Футболіст взяв участь у презентації нового комплекту форми "синіх".

Команда Енцо Марескі продовжує передсезонне турне США, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Лондонський "Челсі" продовжує готуватися до сезону 2024/2025 у рамках турне США. У місті Сан-Хосе, Каліфорнія, англійський клуб зняв презентаційне відео, де представив другий комплект футбольної форми.

Михайло Мудрик спробував сили у боксі. Фото: instagram.com/chelseafc/

Мудрик став зіркою "передсезонки" у "Челсі"

Український футболіст лондонської команди бере участь у всіх заходах, які організовує клуб. Михайло став набагато частіше з'являтися у публікаціях "синіх" у соціальних мережах. Його обрали одним із футболістів чоловічої команди, які представили нову форму "Челсі".

Михайло Мудрик у новій футболці "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Нові футболки виявилися білими із помаранчевим відтінком. У синьому кольорі виконані лише рукави та комір нової футболки. Емблема клубу поєднує синій і помаранчевий кольори.

Вартість нового комплекту форми в офіційних магазинах "Челсі" становитиме 125 фунтів.

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