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Травма Миколенка виявилася серйозною — Евертон шукає заміну українцю

29 липня 2024 13:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Миколенко досі травмований — Евертон шукає заміну гравцю
Віталій Миколенко в "Евертоні". Фото: instagram.com/mikola_16/
Валерій Ковалевич - Редактор

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко досі не може розпочати тренування. Футболіст отримав одразу дві травми цього літа.

"Евертон" займається пошуками гравця, який замінить Миколенка, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Головний тренер "Евертону" Шон Дайч прокоментував кадрові проблеми своєї команди. Наставник англійської команди розповів про ситуацію із травмованими гравцями, серед яких досі залишається український захисник.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що відомо про травму Миколенка

Під час підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2024 року Віталій Миколенко отримав рецидив травми, через яку він пропустив кінець сезону 2023/2024. Через це захисник на Євро-2024 зіграв лише 52 хвилини. Він отримав ще одне пошкодження ноги, від якого досі відновлюється.

Головний тренер "Евертона" Шон Дайч заявив, що реабілітація Миколенка проходить повільніше, ніж очікувалося. Англійський клуб уже вийшов на трансферний ринок у пошуках футболіста, який зможе підстрахувати українця у перших матчах сезону 2024/2025.

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спорт футбол Евертон Віталій Миколенко травма

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