Андрій Лунін близький до відходу з мадридського Реала

Реал погодився на продаж Луніна — українцем зацікавився топовий клуб
Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін отримає ще одну пропозицію щодо зміни команди. Футболіст не приховує готовності перейти до іншого клубу.
"Реал" практично не має шансів зберегти у складі українського воротаря, повідомляє Football Espana.
Український голкіпер Андрій Лунін не зумів домовитися про продовження контракту із "Реалом". Головною вимогою футболіста залишаються гарантії гри в основному складі команди, але чемпіони Іспанії не готові виконати цю умову.
Новий претендент на Луніна
Контракт українця із "Реалом" діє до літа 2025 року. "Королівському клубу" доведеться продати воротаря вже зараз, щоби заробити гроші на його трансфері. Журналісти повідомляли, що у послугах Луніна зацікавлені англійський "Челсі" з "Арсеналом", а також мюнхенська "Баварія".
Тепер до списку цих претендентів на голкіпера додався ще один клуб. Його назву поки не повідомляють, але відомо, що "Реал" найближчим часом може отримати пропозицію у розмірі 25 млн євро щодо українського гравця. У такому разі трансфер Луніна стане питанням часу.
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