Андрій Лунін близький до відходу з мадридського Реала

Андрій Лунін під час передсезонного турне "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін отримає ще одну пропозицію щодо зміни команди. Футболіст не приховує готовності перейти до іншого клубу.

"Реал" практично не має шансів зберегти у складі українського воротаря, повідомляє Football Espana.

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Андрій Лунін із "Реалом" у США. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Новий претендент на Луніна

Контракт українця із "Реалом" діє до літа 2025 року. "Королівському клубу" доведеться продати воротаря вже зараз, щоби заробити гроші на його трансфері. Журналісти повідомляли, що у послугах Луніна зацікавлені англійський "Челсі" з "Арсеналом", а також мюнхенська "Баварія".

Тепер до списку цих претендентів на голкіпера додався ще один клуб. Його назву поки не повідомляють, але відомо, що "Реал" найближчим часом може отримати пропозицію у розмірі 25 млн євро щодо українського гравця. У такому разі трансфер Луніна стане питанням часу.

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