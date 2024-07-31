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Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

31 липня 2024 08:43
Валерій Ковалевич - Редактор
Забарний стане гравцем одного з найпопулярніших клубів Європи
Ілля Забарний перед матчем. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Валерій Ковалевич - Редактор

Захисник збірної України та англійського "Борнмута" може принести ще більшу користь англійській команді. Один із найкращих молодих футболістів АПЛ минулого сезону зацікавив відомий клуб, який готовий заплатити за нього великі гроші.

"Борнмут" готовий продати Забарного, повідомляє Daily Star.

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Ілля Забарний за півтора сезону став лідером оборони "Борнмута" та одним із футболістів, які входять до списків потенційних новачків топових європейських клубів. Сезон 2024/2025 український захисник може розпочати вже у новій команді за межами Англії.

Ілля Забарний піде з Борнмуту
Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Трансфер Забарного з "Борнмуту"

Нещодавно український футболіст продовжив контракт з англійським клубом до 2029 року. Це дозволяє "Борнмуту" вимагати будь-яку суму за молодого захисника. Клуб АПЛ не продасть Забарного дешевше, ніж за 35 млн євро.

У послугах українця зацікавлений туринський "Ювентус". Новий головний тренер команди Тьяго Мотта будує у команді свій проєкт, йому дали карт-бланш на посилення складу. Фахівцю сподобалася гра Забарного за "Борнмут" та збірну України.

"Стара синьйора" збирається заплатити за українця 30 млн євро. Ще п'ять мільйонів "Борнмут" зможе отримати як бонуси.

Нагадаємо, що розпочався п'ятий ігровий день Олімпіади-2024. Українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі у тенісі, гімнастиці та інших дисциплінах.

"Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

Шапаренко поїде до Франції замість Туреччини — "Динамо" отримало нову пропозицію щодо гравця. 

Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця. 

Бражко та ще два гравці збірної України можуть перейти до одного і того ж клубу.

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