Зінченко виступатиме за одну з найпопулярніших команд світу

Олександр Зінченко під час передсезонного турне "Арсенала". Фото: instagram.com/arsenal/

Захисник збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко близький до того, щоб змінити клуб. "Каноніри" вже ведуть переговори про трансфер футболіста.

"Арсенал" може заробити на продажі Зінченку великі гроші, повідомляє Tutto Mercato.

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Керівництво лондонського "Арсенала" продовжує шукати новий клуб для українського гравця Олександра Зінченка. Українець не входить до планів головного тренера Мікеля Артети на сезон 2024/2025. Захисник продовжує тренуватись у команді, але найближчим часом він змінить клуб.

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/arsenal/

Зінченко залишить Англію

Наприкінці минулого сезону український футболіст втратив місце в основному складі "Арсенала". Головний тренер команди ухвалив рішення про те, що йому потрібний новий лівий захисник, пошуки кандидата на цю позицію вже йдуть.

Артета працює із гравцями "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko/

"Канонірам" необхідні гроші на трансферну кампанію, тож лондонський клуб виставив на трансфер чотирьох гравців. У цьому списку опинився й Олександр Зінченко.

На українця претендує міланський "Інтер". Перехід захисника схвалив наставник "нерадзуррі" Сімоне Індзагі. Клуби вже ведуть переговори щодо гравця. "Арсенал" може заробити на продажі Зінченку 20 млн євро без врахування бонусів.

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