Миколенко перейде до іспанської команди, яка бореться за чемпіонство

Віталій Миколенко у збірній України. Фото: instagram.com/mikola_16/

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко може кардинально змінити кар'єру. Англійський клуб готовий продати гравця вже цього літа.

На Миколенка претендує клуб, який кожного сезону бореться за чемпіонський титул, повідомляє Marca.

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Віталій Миколенко може розпочати сезон 2024/2025 у чемпіонаті Іспанії з футболу. Українським гравцем цікавиться місцевий гранд, попри травму захисника. "Евертон" згоден відпустити гравця, який став одним із найкращих футболістів "ірисок" минулого сезону.

Віталій Миколенко святкує гол. Фото: instagram.com/mikola_16/

Миколенко погодиться на трансфер

Футболіст збірної України отримав одразу дві травми у складі національної команди цього літа. Він відновлюється від різних ушкоджень із середини весни цього року. Але ця обставина не заважає мадридському "Атлетіко" готувати запит щодо трансферу Миколенка.

Іспанський клуб уже намагався підписати іншого українця цього літа, але Артем Довбик у підсумку вирішив перейти в італійську "Рому". Миколенко потрібний "Атлетіко" для конкуренції на лівому фланзі оборони. "Матрацники" готові заплатити за футболіст "Евертона" 30 млн євро. В іспанському клубі впевнені, що місцевий чемпіонат підходить українцю більше, ніж АПЛ.

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