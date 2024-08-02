Миколенко перейдет в испанскую команду, которая борется за чемпионство

Виталий Миколенко в сборной Украины. Фото: instagram.com/mikola_16/

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко может кардинально изменить карьеру. Английский клуб готов продать игрока уже нынешним летом.

На Миколенко претендует клуб, который в каждом сезоне борется за чемпионский титул, сообщает Marca.

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Виталий Миколенко может начать сезон 2024/2025 в чемпионате Испании по футболу. Украинским игроком интересуется местный гранд несмотря на травму защитника. "Эвертон" согласен отпустить игрока, который стал одним из лучших футболистов "ирисок" в прошлом сезоне.

Виталий Миколенко празднует гол. Фото: instagram.com/mikola_16/

Миколенко согласится на трансфер

Футболист сборной Украины получил сразу две травмы в составе национальной команды этим летом. Он восстанавливается от разных повреждений с середины весны этого года. Но это обстоятельство не мешает мадридскому "Атлетико" готовить запрос по трансферу Миколенко.

Испанский клуб уже пытался подписать другого украинца этим летом, но Артем Довбик в итоге решил перейти в итальянскую "Рому". Миколенко нужен "Атлетико" для конкуренции на левом фланге обороны. "Матрасники" готовы заплатить за футболист "Эвертона" 30 млн евро. В испанском клубе уверены, что местный чемпионат подходит украинцу больше, чем АПЛ.

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