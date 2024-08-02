Олимпийские игры 2024 — танец Марты Костюк покорил сеть

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео
Украинская теннисистка Марта Костюк, несмотря на поражение в четвертьфинале Олимпийских игр 2024 года, привлекла внимание своим танцем на корте. Во время перерыва между сетами она исполнила импровизированный танец, вызвавший захват трибун и собравший тысячи просмотров.
Видео опубликовала теннисистка Марта Костюк в X в среду, 31 июля.
Танец теннисистки разлетелся в сети
Украинская теннисистка, участвовавшая в Олимпийских играх 2024 года во Франции, не смогла выйти в полуфинал, проиграв на тай-брейке тяжелый матч против хорватки Донны Векич. Участницы соревновались около трех часов.
Первый сет выиграла представительница Хорватии со счетом 6:4, второй взяла украинка — 6:2. Во время перерыва после первого раунда Костюк зажгла корт танцем, который разлетелся по всей сети и собирает тысячи просмотров.
"Звучала музыка и мне в тот момент просто захотелось потанцевать. Почему бы нет. Это было круто", — написала Костюк.
Олимпийский QF, сильный матч ее путешественника, ведущий в тридцать лет, и он выходит из tancing time of her life— Owen (@kostekcanu) Июль 31, 2024
Это why we love Marta Kostyuk 💙💛 pic.twitter.com/8XxT6q9FS6
Трибуны были в восторге от танца украинской теннисистки.
"Дайте ей золото за танцы", — выкрикивали болельщики.
К сожалению, третий сет Марта проиграла со счетом 7:6 (10:8) в пользу хорватки.
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Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.
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