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Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео

2 августа 2024 09:54
Валерия Барановская - редактор
Олимпийские игры 2024 — танец Марты Костюк покорил сеть
Украинская теннисистка Марта Костюк во время Олимпиады-2024 во Франции. Фото: НОК
Валерия Барановская - редактор

Украинская теннисистка Марта Костюк, несмотря на поражение в четвертьфинале Олимпийских игр 2024 года, привлекла внимание своим танцем на корте. Во время перерыва между сетами она исполнила импровизированный танец, вызвавший захват трибун и собравший тысячи просмотров.

Видео опубликовала теннисистка Марта Костюк в X в среду, 31 июля.

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Украинская теннисистка, участвовавшая в Олимпийских играх 2024 года во Франции, не смогла выйти в полуфинал, проиграв на тай-брейке тяжелый матч против хорватки Донны Векич. Участницы соревновались около трех часов.

Первый сет выиграла представительница Хорватии со счетом 6:4, второй взяла украинка — 6:2. Во время перерыва после первого раунда Костюк зажгла корт танцем, который разлетелся по всей сети и собирает тысячи просмотров.

"Звучала музыка и мне в тот момент просто захотелось потанцевать. Почему бы нет. Это было круто", — написала Костюк.

Трибуны были в восторге от танца украинской теннисистки.

"Дайте ей золото за танцы", — выкрикивали болельщики.

К сожалению, третий сет Марта проиграла со счетом 7:6 (10:8) в пользу хорватки.

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