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Костюк пояснила, як технічна проблема призвела до її поразки на Олімпіаді

1 серпня 2024 09:49
Валерій Ковалевич - Редактор
Костюк назвала справжню причину поразки від Векич на Олімпіаді
Марта Костюк під час поєдинку. Фото: Reuters/Claudia Greco
Валерій Ковалевич - Редактор

Хорватська тенісистка Донна Векич здолала опір Марти Костюк на шляху до півфіналу жіночого тенісного розряду Олімпіади у Парижі. Після поєдинку українка поскаржилася на проблеми, які спричинили її поразку.

Костюк пообіцяла повернутися на наступну Олімпіаду за медаллю, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Марта Костюк у чвертьфіналі Олімпіади-2024 програла у трьох сетах Донні Векич (4:6, 6:2, 6:7). Українка була засмучена після поразки, яка пояснила спекою, втомою та проблемою в ракетками.

Марта Костюк
Марта Костюк перед подачею. Фото: Reuters/Claudia Greco

Як Костюк оцінила дебютну Олімпіаду

Українська тенісистка зізналася, що їй довелося протистояти суперниці за сильної спеки. Спортсменка була змушена змінювати натяжку ракетки, хоча вона ще до матчу просила зробити струни вільнішими.

Костюк заявив, що не відчувала м'яча, оскільки струни були жорсткими. Марті довелося віддати ракетки на перетяжку під час поєдинку. Українка зуміла переламати перебіг поєдинку у другому сеті, але перемога залишилася за Векич.

Українка задоволена досвідом, який здобула до Парижа. Костюк пообіцяла, що візьме участь у наступних Олімпійських іграх, на яких вона планує здобути медаль.

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спорт Олімпійські ігри Теніс Олімпіада-2024 Марта Костюк українські тенісисти

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