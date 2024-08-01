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Марта Костюк покидає Олімпіаду 2024 — програла у драматичному та важкому двобої

1 серпня 2024 02:27
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Марта Костюк, вслід за Еліною Світоліною, завершила виступ за українську збірну на Олімпіаді 2024
Марта Костюк на тенісному корті на Олімпіаді 2024. Фото: НОК України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Марта Костюк, вслід за Еліною Світоліною, завершила виступ за українську збірну на Олімпіаді 2024 у Парижі. Вона так і не змогла пробитись у півфінал через програш хорватці Донні Векіч. 

Офіційні результати матчу опубліковані на офіційному сайті Олімпіади.  

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Як відбувався матч між Костюк та Векіч

Матч між Мартою Костюк, що посідає 19-ту сходинку світового тенісного рейтингу та Донною Векіч, що займає 21 позицію, тривав майже три години. 

Марта поступилась суперниці у першому сеті з рахунком 4:6, але у другому сеті змогла виграти з рахунком 6:2. Третій сет став вирішальним і тривав замалим не півтори години. При рахунку 6:6 на тайбрейку Векіч виявилась сильнішою та перемогла після завзятої боротьби з рахунком 8:10. 

Марта Костюк покидає Олімпіаду 2024 — програла у драматичному та довгому двобої - фото 1
Офіційний результат матчу

Хто з українських тенісисток залишився на Олімпіаді

Таким чином всі наші тенісистки, що виступають в одиночних змаганнях вибили з Олімпіади. Проте продовжують боротись за медалі сестри Кіченок, що виступають в парі

Раніше ми повідомляли, що майстер спорту зі стрільби Сергій Куліш впевнено кваліфікувався у фінал Олімпійських ігор у турнірі зі кульової стрільби з гвинтівки з 50 метрів.

А чемпіон Європи з плавання Олександр Желтяков не виступить у фінальному запливі на дистанції 200 метрів на спині у рамках Олімпіади-2024. 

 

спорт Олімпіада-2024 Марта Костюк українські тенісисти Олімпійська збірна України

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