Марта Костюк покидає Олімпіаду 2024 — програла у драматичному та важкому двобої
Марта Костюк, вслід за Еліною Світоліною, завершила виступ за українську збірну на Олімпіаді 2024 у Парижі. Вона так і не змогла пробитись у півфінал через програш хорватці Донні Векіч.
Офіційні результати матчу опубліковані на офіційному сайті Олімпіади.
Як відбувався матч між Костюк та Векіч
Матч між Мартою Костюк, що посідає 19-ту сходинку світового тенісного рейтингу та Донною Векіч, що займає 21 позицію, тривав майже три години.
Марта поступилась суперниці у першому сеті з рахунком 4:6, але у другому сеті змогла виграти з рахунком 6:2. Третій сет став вирішальним і тривав замалим не півтори години. При рахунку 6:6 на тайбрейку Векіч виявилась сильнішою та перемогла після завзятої боротьби з рахунком 8:10.
Хто з українських тенісисток залишився на Олімпіаді
Таким чином всі наші тенісистки, що виступають в одиночних змаганнях вибили з Олімпіади. Проте продовжують боротись за медалі сестри Кіченок, що виступають в парі.
Раніше ми повідомляли, що майстер спорту зі стрільби Сергій Куліш впевнено кваліфікувався у фінал Олімпійських ігор у турнірі зі кульової стрільби з гвинтівки з 50 метрів.
А чемпіон Європи з плавання Олександр Желтяков не виступить у фінальному запливі на дистанції 200 метрів на спині у рамках Олімпіади-2024.
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