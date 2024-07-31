Олімпіада-2024 — Куліш пробився у фінал турніру зі стрільби

Куліш пробився у фінал турніру зі стрільби — як виступив олімпієць
Майстер спорту зі стрільби Сергій Куліш впевнено кваліфікувався у фінал Олімпійських ігор у турнірі зі кульової стрільби з гвинтівки з 50 метрів. Українець продемонстрував третій результат у відбірному раунді.
Куліш набрав 592 бали із 600 можливих, повідомляє портал Новини.LIVE.
Срібний призер Олімпіади-2016 Сергій Куліш впевнено йде до нової нагороди. Український спортсмен подолав кваліфікацію у стрільбі з трьох положень.
Який результат продемонстрував Куліш
Український спортсмен показав третій результат у кваліфікації до фіналу турніру зі стрільби з гвинтівки на 50 метрів. Куліш йшов серед лідерів і зрештою посів третє місце, яке дозволить Сергію взяти участь у вирішальній стадії змагання.
Олімпійські ігри-2024.
Кульова стрільба. Гвинтівка, 50 метрів із трьох положень
Кваліфікація
- Лю Юкун (Китай) — 594
- Джон-Герман Хегг (Норвегія) — 593
- Сергій Куліш (Україна) — 592
Фінал турніру проведе у четвер, 1 серпня. Початок запланований на 10:30 за київським часом. За медалі змагатимуться вісім спортсменів.
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