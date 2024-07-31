Олімпіада-2024 — Куліш пробився у фінал турніру зі стрільби

Сергій Куліш під час турніру. Фото: НОК України

Майстер спорту зі стрільби Сергій Куліш впевнено кваліфікувався у фінал Олімпійських ігор у турнірі зі кульової стрільби з гвинтівки з 50 метрів. Українець продемонстрував третій результат у відбірному раунді.

Куліш набрав 592 бали із 600 можливих, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Сергій Куліш у збірній України. Фото: НОК

Який результат продемонстрував Куліш

Український спортсмен показав третій результат у кваліфікації до фіналу турніру зі стрільби з гвинтівки на 50 метрів. Куліш йшов серед лідерів і зрештою посів третє місце, яке дозволить Сергію взяти участь у вирішальній стадії змагання.

Олімпійські ігри-2024.

Кульова стрільба. Гвинтівка, 50 метрів із трьох положень

Кваліфікація

Лю Юкун (Китай) — 594 Джон-Герман Хегг (Норвегія) — 593 Сергій Куліш (Україна) — 592

Фінал турніру проведе у четвер, 1 серпня. Початок запланований на 10:30 за київським часом. За медалі змагатимуться вісім спортсменів.

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