Олимпиада-2024 — Кулиш пробился в финал турнира по стрельбе

Кулиш пробился в финал турнира по стрельбе — как выступил олимпиец
Мастер спорта по стрельбе Сергей Кулиш уверенно квалифицировался в финал Олимпийских игр в турнире по пулевой стрельбе из винтовки с 50 метров. Украинец продемонстрировал третий результат в отборочном раунде.
Кулиш набрал 592 балла из 600 возможных, сообщает портал Новини.LIVE.
Серебряный призер Олимпиады-2016 Сергей Кулиш уверенно идет к новой награде. Украиский спортсмен преодолел квалификацию в стрельбе из трех положений.
Какой результат продемонстрировал Кулиш
Украинский спортсмен показал третий результат в квалификации к финалу турнира по стрельбе из винтовки на 50 метров. Кулиш шел среди лидеров и в итоге занял третье место, которое позволит Сергею принять участие в решающей стадии соревнования.
Олимпийские игры-2024.
Пулевая стрельба. Винтовка, 50 метров из трех положений
Квалификация
- Лю Юкун (Китай) — 594
- Джон-Герман Хегг (Норвегия) — 593
- Сергей Кулиш (Украина) — 592
Финал турнира проведет в четверг, 1 августа. Начало запланировано на 10:30 по киевскому времени. За медали будут соревноваться восемь спортсменов.
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