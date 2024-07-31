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Кулиш пробился в финал турнира по стрельбе — как выступил олимпиец

31 июля 2024 12:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Олимпиада-2024 — Кулиш пробился в финал турнира по стрельбе
Сергей Кулиш во время турнира. Фото: НОК Украины
Валерий Ковалевич - Редактор

Мастер спорта по стрельбе Сергей Кулиш уверенно квалифицировался в финал Олимпийских игр в турнире по пулевой стрельбе из винтовки с 50 метров. Украинец продемонстрировал третий результат в отборочном раунде. 

Кулиш набрал 592 балла из 600 возможных, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сергей Кулиш
Сергей Кулиш в сборной Украины. Фото: НОК

Какой результат продемонстрировал Кулиш 

Украинский спортсмен показал третий результат в квалификации к финалу турнира по стрельбе из винтовки на 50 метров. Кулиш шел среди лидеров и в итоге занял третье место, которое позволит Сергею принять участие в решающей стадии соревнования. 

Олимпийские игры-2024. 

Пулевая стрельба. Винтовка, 50 метров из трех положений

Квалификация

  1. Лю Юкун (Китай) — 594
  2. Джон-Герман Хегг (Норвегия) — 593
  3. Сергей Кулиш (Украина) — 592

Финал турнира проведет в четверг, 1 августа. Начало запланировано на 10:30 по киевскому времени. За медали будут соревноваться восемь спортсменов. 

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спорт стрельба Олимпийские игры Олимпиада-2024 Сергей Кулиш

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