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Олімпіада-2024, п'ятий день — розклад українців — є шанс на медалі

31 липня 2024 07:39
Валерій Ковалевич - Редактор
Олімпіада-2024 — розклад турнірів з українцями у п'ятий день
Гімнаст Олег Верняєв. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерій Ковалевич - Редактор

У Парижі розпочався п'ятий ігровий день Олімпіади-2024. Українські спортсмени продовжують боротьбу за медалі у тенісі, гімнастиці та інших дисциплінах.

У збірної України є лише одна медаль, але сьогодні ситуація може змінитись, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 31 липня, триває п'ятого дня ХХХІІІ Олімпійських ігор у Парижі. Представники збірної України візьмуть участь у турнірах у 8 видах спорту.

Марта Костюк
Тенісистка Марта Костюк. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Розклад турнірів за участю українців

Вже вранці розпочнуться дисципліни, в яких змагатимуться за медалі представники синьо-жовтої команди. О 10:00 пройде турнір зі кульової стрільби із трьох положень на 50 метрів серед чоловіків. У кваліфікації турніру візьме участь Сергій Куліш.

О 12:00 розпочнеться турнір зі стрибків у воду (синхрон вишка 10 метрів) серед жінок. У фіналі змагатимуться за медалі Ксенія Байло та Софія Ліскун.

Академічне веслування за участю українців пройде о 12:14. Чоловіки, двійка парна легкої ваги, півфінал — Ігор Хмара та Станіслав Ковальов. О 13:38 можна переглянути турнір серед жінок, четвірка парна, фінал. У ньому візьмуть участь Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дар'я Верхогляд та Анастасія Коженкова.

Турнір з плавання за участю Олександра Желтякова розпочнеться о 12:21 — чоловіки, кваліфікація, 200 метрів на спині.

О 16:30 пройде гребний слалом (каное-одиночка). У жіночому півфіналі можна буде повболівати за Вікторію Усс.

О 18:30 чекаємо на старт турніру зі спортивної гімнастики (особисте багатоборство). У чоловічому фіналі виступатимуть Олег Верняєв та Ілля Ковтун.

Цього дня вийдуть на корт і українські тенісистки. О 19:00 розпочнеться другий раунд жіночого парного турніру за участю Людмили Кіченок та Надії Кіченок. А о 21:30 у четвертому раунді жіночого одиночного турніру зіграє Марта Костюк.

О 21:32 пройде боксерський бій у ваговій категорії до 57 кг. Українець Айдер Абдураїмов спробує вийти до чвертьфіналу.

Нагадаємо, "Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

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спорт Олімпійські ігри Олег Верняєв Сергій Куліш Олімпіада-2024 Марта Костюк

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