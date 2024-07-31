Медальний залік Олімпіади-2024 за вівторок, 30 липня — підсумки

Українська фехтувальниця Влада Харькова. Фото: facebook.com/fie.org

Четвертий день Олімпійських ігор-2024 відбувся у вівторок, 30 липня, у Парижі. Цього дня розіграли 11 медалей, з них Україна претендувала на одну нагороду з фехтування на шпагах, однак поступилася Китаю.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Підсумки четвертого дня Олімпіади-2024 30 липня

Збірна Сербії здобула перше цього року золото у стрільбі з пневматичного пістолета: Зорана Аруновіч і Дамір Мікєц перемогли у фіналі турецьких стрільців.

Китайські спортсмени Ван Чуцінь і Сунь Їнша здобули перемогу в міксті з настільного тенісу, здолавши дует із КНДР (4:2). Бронзу отримали представники Республіки Корея.

Медальний залік Олімпійських ігор за 30 липня. Фото: скриншот

Нова Зеландія переграла Канаду у фіналі жіночого турніру з регбі-7, здобувши перемогу (7:12). Новозеландки вдруге поспіль тріумфували на Олімпіаді.

Збірна Італії з фехтування здобула перемогу в командному турнірі в шпазі. Золото завоювали Альберта Сантуччіо, Джулія Ріцці, Роззелла Ф'ямінго та Мара Наваррія. Українки посіли 6-те місце.

Медальний залік Олімпійських ігор за 30 липня. Фото: скриншот

Інші перемоги четвертого дня Олімпійських ігор:

Британець Нейтан Гейлз виграв змагання зі стрільби в трапі , встановивши олімпійський рекорд.

, встановивши олімпійський рекорд. Словенська дзюдоїстка Андрея Лешкі здобула перемогу у ваговій категорії до 63 кг.

Андрея Лешкі здобула перемогу у ваговій категорії до 63 кг. Японський дзюдоїст Таканорі Нагасе виборов золото у ваговій категорії до 81 кг.

Таканорі Нагасе виборов золото у ваговій категорії до 81 кг. Збірна США перемогла в командних змаганнях з жіночої спортивної гімнастики .

. Австралійка Кейлі Маккіоун тріумфувала на 100 метрах на спині і встановила новий рекорд.

і встановила новий рекорд. Ірландський плавець Деніел Віффен виграв заплив на 800 м вільним стилем , встановивши олімпійський рекорд.

, встановивши олімпійський рекорд. Велика Британія виграла золото в естафеті 4x200 м в плаванні.

Медальний залік Олімпійських ігор за 30 липня. Фото: скриншот

Японія продовжує посідати першу сходинку в медальному заліку Олімпіади-2024 з 13 нагородами, серед яких 7 золотих. Крім того, Китай і Австралія займають друге та третє місце відповідно, маючи по 6 золотих медалей.

Нагадаємо, що на Олімпійському турнірі у Парижі українська тенісистка Марта Костюк зіграла у третьому колі. Їй вдалося вирвати важку перемогу у трьох сетах.

Також ми повідомляли, що на Олімпійських іграх-2024 у Парижі українська команда з фехтування на шпагах програла китайській збірній у чвертьфіналі командного турніру. Українки поступилися суперницям з рахунком 41:45.