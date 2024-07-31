Медальний залік Олімпіади-2024 за вівторок, 30 липня — підсумки

Тріумфи і поразки — медальний залік четвертого дня Олімпіади-2024
Четвертий день Олімпійських ігор-2024 відбувся у вівторок, 30 липня, у Парижі. Цього дня розіграли 11 медалей, з них Україна претендувала на одну нагороду з фехтування на шпагах, однак поступилася Китаю.
Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.
Підсумки четвертого дня Олімпіади-2024 30 липня
Збірна Сербії здобула перше цього року золото у стрільбі з пневматичного пістолета: Зорана Аруновіч і Дамір Мікєц перемогли у фіналі турецьких стрільців.
Китайські спортсмени Ван Чуцінь і Сунь Їнша здобули перемогу в міксті з настільного тенісу, здолавши дует із КНДР (4:2). Бронзу отримали представники Республіки Корея.
Нова Зеландія переграла Канаду у фіналі жіночого турніру з регбі-7, здобувши перемогу (7:12). Новозеландки вдруге поспіль тріумфували на Олімпіаді.
Збірна Італії з фехтування здобула перемогу в командному турнірі в шпазі. Золото завоювали Альберта Сантуччіо, Джулія Ріцці, Роззелла Ф'ямінго та Мара Наваррія. Українки посіли 6-те місце.
Інші перемоги четвертого дня Олімпійських ігор:
- Британець Нейтан Гейлз виграв змагання зі стрільби в трапі, встановивши олімпійський рекорд.
- Словенська дзюдоїстка Андрея Лешкі здобула перемогу у ваговій категорії до 63 кг.
- Японський дзюдоїст Таканорі Нагасе виборов золото у ваговій категорії до 81 кг.
- Збірна США перемогла в командних змаганнях з жіночої спортивної гімнастики.
- Австралійка Кейлі Маккіоун тріумфувала на 100 метрах на спині і встановила новий рекорд.
- Ірландський плавець Деніел Віффен виграв заплив на 800 м вільним стилем, встановивши олімпійський рекорд.
- Велика Британія виграла золото в естафеті 4x200 м в плаванні.
Японія продовжує посідати першу сходинку в медальному заліку Олімпіади-2024 з 13 нагородами, серед яких 7 золотих. Крім того, Китай і Австралія займають друге та третє місце відповідно, маючи по 6 золотих медалей.
Нагадаємо, що на Олімпійському турнірі у Парижі українська тенісистка Марта Костюк зіграла у третьому колі. Їй вдалося вирвати важку перемогу у трьох сетах.
Також ми повідомляли, що на Олімпійських іграх-2024 у Парижі українська команда з фехтування на шпагах програла китайській збірній у чвертьфіналі командного турніру. Українки поступилися суперницям з рахунком 41:45.
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