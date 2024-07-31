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Триумфы и поражения — медальный зачет четвертого дня Олимпиады-2024

31 июля 2024 01:25
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Медальный зачет Олимпиады-2024 за вторник, 30 июля — итоги
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Фото: REUTERS/Albert Gea
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Четвертый день Олимпийских игр-2024 прошел во вторник, 30 июля, в Париже. В этот день разыграли 11 медалей, из них Украина претендовала на одну награду по фехтованию на шпагах, однако уступила Китаю.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Итоги четвертого дня Олимпиады-2024 30 июля

Сборная Сербии завоевала первое в этом году золото в стрельбе из пневматического пистолета: Зорана Арунович и Дамир Микец победили в финале турецких стрелков.

Китайские спортсмены Ван Чуцинь и Сунь Другша одержали победу в миксте по настольному теннису, одолев дуэт из КНДР (4:2). Бронзу получили представители Республики Корея.

Итоги Олимпиады в Париже 30 июля 2024 года

Чем закончился четвертый день Олимпийских игр в Париже 30 июля 2024 года
Медальный зачет олимпийских игр за 30 июля. Фото: скриншот

Новая Зеландия обыграла Канаду в финале женского турнира по регби-7, одержав победу (7:12). Новозеландки вторично подряд торжествовали на Олимпиаде.

Сборная Италии по фехтованию одержала победу в командном турнире в шпаге. Золото завоевали Альберта Сантуччио, Джулия Рицци, Роззелла Фьяминго и Мара Наваррия. Украинки заняли 6 место.

Медальный зачет Олимпийских игр за 30 июля 2024 года

Призеры четвертого дня Олимпиады-2024 в Париже 30 июля
Медальный зачет олимпийских игр за 30 июля. Фото: скриншот

Другие победы четвертого дня Олимпийских игр:

  • Британец Нейтан Гейлз выиграл соревнования по стрельбе в трапе, установив олимпийский рекорд.
  • Словенская дзюдоистка Андрея Лешко одержала победу в весовой категории до 63 кг.
  • Японский дзюдоист Таканори Нагасе завоевал золото в весовой категории до 81 кг.
  • Сборная США победила в командных соревнованиях по женской спортивной гимнастике.
  • Австралийка Кейли Маккиоун торжествовала на 100 метрах на спине и установила новый рекорд.
  • Ирландский пловец Дэниел Виффен выиграл заплыв на 800 м вольным стилем, установив олимпийский рекорд.
  • Великобритания выиграла золото в эстафете 4x200 м в плавании.

Список побед в Олимпийских играх 30 июля 2024 года

Кто лидирует в медальном зачете на Олимпиаде 30 июля 2024 года
Медальный зачет олимпийских игр за 30 июля. Фото: скриншот

Япония продолжает занимать первую строчку в медальном зачете Олимпиады-2024 с 13 наградами, среди которых 7 золотых. Кроме того, Китай и Австралия занимают второе и третье место соответственно с 6 золотыми медалями.

Напомним, что на Олимпийском турнире в Париже украинская теннисистка Марта Костюк сыграла в третьем круге. Ей удалось вырвать тяжелую победу в трех сетах.

Также мы сообщали, что на Олимпийских играх-2024 в Париже украинская команда по фехтованию на шпагах проиграла китайской сборной в четвертьфинале командного турнира. Украинки уступили соперницам со счетом 41:45.

Франция спорт Олимпийские игры Париж награда медали Соревнования Олимпиада-2024

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