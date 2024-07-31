Олимпиада-2024 — расписание турниров с украинцами в пятый день

Гимнаст Олег Верняев. Фото: Reuters/Hannah Mckay

В Париже начался пятый игровой день Олимпиады-2024. Украинские спортсмены продолжают борьбу за медали в теннисе, гимнастике и других дисциплинах.

У сборной Украины есть только одна медаль, но сегодня ситуация может измениться, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, 31 июля, проходит в пятый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже. Представители сборной Украины примут участие в турнирах в 8 видах спорта.

Теннисистка Марта Костюк. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Расписание турниров с участием украинцев

Уже в самого утра начнутся дисциплины, в которых будут соревноваться за медали представители сине-желтой команды. В 10:00 пройдет турнир по шаровой стрельбе из трех положений на 50 метров среди мужчин. В квалификации турнира примет участие Сергей Кулиш.

В 12:00 начнется турнир по прыжкам в воду (синхрон вышка 10 метров) среди женщин. В финале будут соревноваться за медали Ксения Байло и София Лискун.

Академическая гребля с участием украинцем пройдет в 12:14. Мужчины, двойка парная легкого веса, полуфинал — Игорь Хмара и Станислав Ковалев. В 13:38 можно посмотреть турнир среди женщин, четверка парная, финал. В нем примут участием Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова.

Турнир по плаванию с участием Александра Желтякова начнется в 12:21 — мужчины, квалификация, 200 метров на спине.

В 16:30 пройдет гребной слалом (каноэ-одиночка). В женском полуфинале можно будет поболеть за Викторию Усс.

В 18:30 ждем старт турнира по спортивной гимнастике (личное многоборье). В мужском финале выступят Олег Верняев и Илья Ковтун.

В этот день выйдут на корт и украинские теннисистки. В 19:00 начнется второй раунд женского парного турнира с участием Людмилы Киченок и Надежды Киченок. А в 21:30 в четвертом раунде женского одиночного турнира сыграет Марта Костюк.

В 21:32 пройдет боксерский бой в весовой категории до 57 кг. Украинец Айдер Абдураимов попробует выйти в четвертьфинал.

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